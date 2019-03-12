Советы для крепких ногтей

Победить ломкость и хрупкость ногтей можно посещением маникюрного салона. Можно нарастить ноготки, но они нуждаются в постоянных коррекциях и вообще доставляют уйму хлопот. Проще отрастить свои, и сделать это можно действительно просто, если подойти к вопросу системно и комплексно.

1. Сера

Вопреки распространенному мнению о том, что кальций укрепляет ногти, прочными их делает в первую очередь сера. Продукты с большим содержанием серы – индейка, говядина, баранина, кролик, печень, горбуша, камбала, бананы.

2. Кремний

На втором месте по значимости для ногтей – опять не кальций, а минерал кремний. Его недостаток приводит к расслаиванию и крошению ногтевой пластины. Продукты, богатые кремнием – ячневая крупа, гречка, фасоль, чечевица, кукуруза, фисташки, овсянка.





3. Фосфор

Почетное третье место в перечне минералов, необходимых ногтям, занимает фосфор. Кроме «красы ногтей», микроэлемент заботится о здоровье костей, зубов, состоянии нервной системы. Ешьте тыквенные семечки, пшеничные отруби, мак, семена подсолнечника, кунжут, кешью, миндаль – и от дефицита никогда страдать не будете.

4. Тиамин

Из широкой группы витаминов стоит выделить тиамин (витамин В1), который участвует в производстве кератина (а еще укрепляет нервную и эндокринную систему). И вот на какие продукты следует налегать, чтобы он поступал в организм в достаточных количествах – овсянка и гречка, зеленые листовые овощи, проросшие зерна пшеницы, яйца, печень, орехи.

5. Биотин

Биотин (витамин В7) мы чаще вспоминаем в контексте разговоров про красоту волос, но ногти в этом витамине нуждается не меньше шевелюры. Говорят, интенсивная «терапия» биотином быстро решает проблему хрупких ногтей. Попробуйте и скажите. Пробовать нужно печень, кукурузу, овес, горох, треску, фисташки, землянику и сливки.

6. Ванночка с солью

Теплая солевая ванночка улучшает кровообращение в ногтевой пластине и укрепляет структуру ногтей. На стакан теплой воды – 1 ст. л. морской соли. Можно добавить каплю йода. Принимать 10-15 минут. В финале руки и ногти смазать питательным кремом.



7. Ванночка с желатином

Желатин – это натуральный коллаген. Можно использовать как внутренне, так и наружно. Разведите 1 ч. л. желатина в холодной воде. Когда набухнет – подогрейте, не доводя до кипения. Опускайте руки в раствор, когда он будет комфортной температуры. Через 10 минут – смыть теплой водой и смазать кремом.

8. Йод

Говорят, йодовый раствор укрепляет ногти. Это так. Медицинский йод добывают из морских водорослей, и он действительно «встраивается» в структуру ногтей и ее упрочняет. Поэтому красьте йодом ногти смело, но не чаще одного раза в неделю и тонким слоем. Сверху – питательный крем или масло.



9. Оливковое масло

Один из самых популярных продуктов в домашней косметологии – оливковое масло. Пригодится и для укрепления ногтей. Разогрейте на водяной бане и вотрите подушечками пальцев в ногти. Помассируйте, пусть впитается. Процедуру удобнее проводить вечером. Для усиления эффекта в разогретое масло можно добавить растворы витаминов А и Е.

10. Перчатки

Правило, которое знают все, но игнорируют многие. Интересно, почему? Средства для мытья посуды, не говоря о другой бытовой химии, убийственны для ногтей – иссушают ногтевую пластину, оставляя ее без влаги и жира. Ни один лайфхак по отращиванию крепких ногтей не сработает, если на ваших руках во время мытья посуды или уборки не будет защиты.