Мы то, что мы едим. Продукты, меняющие запах нашего тела

Исследования ученых доказали, что еда, которую мы употребляем, сказывается на запахе нашего тела и пота. Поэтому рекомендуем проанализировать, что вы едите, перед тем, как паниковать из-за неприятного запаха пота и сетовать на плохое здоровье.

1. Рыба

Польза рыбы очевидна, но все же есть люди, которым потребление рыбы противопоказано. К примеру, если готовить блюда из тунца или форели, в состав которых входит холин, запах тела может меняться. Именно холин способствует тому, что тело приобретает рыбный аромат, особенно это ощутимо при потовыделении. Поэтому постарайтесь следить за тем, как часто вы едите рыбу и влияет ли она на ваш организм.

2. Молоко





Доказано, что люди, часто пьющие молоко, начинают пахнуть капустой, как бы комично это не звучало.

3. Помидоры

Специфически влияют на запах пота и помидоры. Ученые пришли к выводу, что из-за наличия в помидорах терпенов и каротиноидов, меняется и состав пота человека. Но это обычно происходит, когда было съедено много плодов, так как в организме повышается концентрация этих веществ. Поэтому не стоит так сразу отказываться от любимых салатов: просто следите за количеством потребляемых помидоров.

4. Тмин

Особенными свойствами обладает тмин, который хозяйки частенько используют для приготовления различных блюд и выпечки. Если эту пряность употреблять слишком часто, тмин может спровоцировать изменение запаха пота, вызывая неприятный аромат, который в буквальном смысле может отпугивать окружающих людей.