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О «снежном человеке»

13.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Много легенд о снежном человеке есть в мире, но достоверно никто не знает, если ли он на белом свете. Хотя это не мешает многим художникам, карикатуристам и режиссерам изображать это существо, которое причисляют к человеческому виду. Так примерно мы можем себе представить, как оно выглядит. Некоторые люди утверждают, что они видели снежного человека, есть даже факты его существования. Но мало кто верит в них на самом деле.

Интересные факты о снежном человеке, возможно, дадут повод задуматься более серьезно о его существовании.

Разные названия криптида
В разных местах снежного человека называют разными именами: йети, бигфут, сасквоч, алмасты, леший и даже обезьяночеловек.

Сколько живет снежный человек?
Ученые, основываясь на исследованиях о снежном человеке, сделали предположение, что длительность его жизни составляет 250-300 лет.

Йети живет в Калифорнии
Двое американцев, Роджер Паттерсон и Боб Гимлин, сняли видео в национальном заповеднике Калифорнии, на котором изображено существо больших размеров, похоже одновременно и на человека и на обезьяну, передвигающееся по лесу. Несмотря на то, что данное видео было снято в 1967 году, о его подлинности ведутся споры по сегодняшний день.

Охотники за «бигфутом»
Некий Джеральд Крю в 1958 году представил общественности гипсовые слепки следов снежного человека. Впоследствии выяснилось, что отпечатки предполагаемого снежного человека были обычным розыгрышем. Однако «утка» успела сделать свое дело, в обществе появились охотники за бигфутом.


 
 
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Много легенд о снежном человеке есть в мире, но достоверно никто не знает, если ли он на белом свете. Хотя это не мешает многим художникам, карикатуристам и...
 
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