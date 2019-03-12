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О «снежном человеке»
13.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Много легенд о снежном человеке есть в мире, но достоверно никто не знает, если ли он на белом свете. Хотя это не мешает многим художникам, карикатуристам и режиссерам изображать это существо, которое причисляют к человеческому виду. Так примерно мы можем себе представить, как оно выглядит. Некоторые люди утверждают, что они видели снежного человека, есть даже факты его существования. Но мало кто верит в них на самом деле.
Интересные факты о снежном человеке, возможно, дадут повод задуматься более серьезно о его существовании.
Разные названия криптида
Сколько живет снежный человек?
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Много легенд о снежном человеке есть в мире, но достоверно никто не знает, если ли он на белом свете. Хотя это не мешает многим художникам, карикатуристам и...
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