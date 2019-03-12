Много легенд о снежном человеке есть в мире, но достоверно никто не знает, если ли он на белом свете. Хотя это не мешает многим художникам, карикатуристам и режиссерам изображать это существо, которое причисляют к человеческому виду. Так примерно мы можем себе представить, как оно выглядит. Некоторые люди утверждают, что они видели снежного человека, есть даже факты его существования. Но мало кто верит в них на самом деле.

Интересные факты о снежном человеке, возможно, дадут повод задуматься более серьезно о его существовании.

Разные названия криптида

В разных местах снежного человека называют разными именами: йети, бигфут, сасквоч, алмасты, леший и даже обезьяночеловек.

Сколько живет снежный человек?

Ученые, основываясь на исследованиях о снежном человеке, сделали предположение, что длительность его жизни составляет 250-300 лет.



Йети живет в Калифорнии

Двое американцев, Роджер Паттерсон и Боб Гимлин, сняли видео в национальном заповеднике Калифорнии, на котором изображено существо больших размеров, похоже одновременно и на человека и на обезьяну, передвигающееся по лесу. Несмотря на то, что данное видео было снято в 1967 году, о его подлинности ведутся споры по сегодняшний день.



Охотники за «бигфутом»

Некий Джеральд Крю в 1958 году представил общественности гипсовые слепки следов снежного человека. Впоследствии выяснилось, что отпечатки предполагаемого снежного человека были обычным розыгрышем. Однако «утка» успела сделать свое дело, в обществе появились охотники за бигфутом.



