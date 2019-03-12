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Лощина черного бамбука Хэйчжу, Китай
13.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Сотни человек ежегодно заходят в эти бамбуковые дебри и остаются там навсегда. Причем пропадают все совершенно бесследно — ни следов, ни тел, ни личных вещей. Задокументированные случаи пропажи людей здесь берут свое начало с середины прошлого века.
В 1950 году по неизвестной причине здесь потерпел крушение самолет. Что интересно, никаких технических неисправностей на борту не было, экипаж не подавал сигналов бедствия и не сообщал ни о каких странностях. Самолет вместе со всеми людьми просто исчез.
Конечно, местные жители говорят о порталах в параллельные миры и временных парадоксах, переносящих людей из лощины в какую-то другую реальность.
Но ученые из Академии наук Китая выявили совершенно уникальную по своим характеристикам структуру геологических пород в этом месте, а также зафиксировали выделения смертоносных ядовитых паров, оказавшихся продуктом гниения некоторых древесных пород, коих тут в изобилии.
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Сотни человек ежегодно заходят в эти бамбуковые дебри и остаются там навсегда. Причем пропадают все совершенно бесследно — ни следов, ни тел, ни личных вещей....
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