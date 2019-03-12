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Барановичи: по вине нетрезвого водителя пострадала женщина-пешеход

13.03.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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12.03.2019 года около 17:05 часов в г.Барановичи произошло ДТП.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64270.php

Барановичи: по вине нетрезвого водителя пострадала женщина-пешеход

По предварительной информации: 49-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения (2,0%) управлял автомобилем марки «Опель-Астра». Двигаясь задним ходом по ул.Проектной, совершил наезд на 40-летнюю жительницу г.Барановичи, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП женщина с травмами была доставлена в УЗ «Барановичская ЦГБ» и после оказания медицинской помощи отпущена домой. По факту ДТП проводится проверка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64270.php

Барановичи: по вине нетрезвого водителя пострадала женщина-пешеход

Уважаемые участники дорожного движения: пассажиры, пешеходы, водители! Если Вы стали свидетелями нетрезвого вождения, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102, 23-62-62 или ближайшему сотруднику правоохранительных органов.

Помните, алкоголь затуманивает разум, полностью нарушает координацию и чувственное восприятие действительности. И порой только вмешательство посторонних может оградить пьяного водителя от управления автомобилем.

 
 
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  12.03.2019 года около 17:05 часов в г.Барановичи произошло ДТП. По предварительной информации: 49-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения...
 
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