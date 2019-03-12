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«Я бандеровцев не кормлю!» — Сергей Бохун судился с работником кафе в Ивацевичах

13.03.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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В суде Ивацевичского района рассматривалась жалоба минского предпринимателя Сергея Бохуна на работника придорожного кафе, который отказался обслуживать, назвав Бохуна «бандеровцем», пишет Радио «Свабода».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64269.php

«Я бандеровцев не кормлю!» — Сергей Бохун судился с работником кафе в Ивацевичах

Инцидент произошел 14 января, когда Сергей Бохун вместе с несовершеннолетней дочерью возвращался из рождественской поездки в Украину. Он остановился у придорожного кафе в Ивацевичском районе, где и состоялся разговор с работником заведения.

После этого Сергей Бохун обратился в милицию с просьбой привлечь этого человека к административной ответственности. Однако суд, рассмотревший жалобу 12 марта, не усмотрел правонарушений по статье о мелком хулиганстве.

«Я хотел бы вернуться в Советский Союз»

Первым в суде выступил работник кафе. Он пояснил, что его спровоцировал Сергей Бохун.

«Я нецензурно не выражался. Повышенный тон был, но абсолютно никак не сквернословие. Он (Бохун) начал спрашивать насчет Советского Союза, а я ему сказал, что хотел бы вернуться в Советский Союз, когда были зарплаты одинаковые, образование бесплатное, здравоохранение бесплатное. И перешли в политику. Понимаете, о чем я говорю, что они заигрались уже. До такой степени заигрались, что они хотят страну развалить, уже они практически развалили ее. Чего они хотят?. Дед мой в НКВД служил? Мой дед лежит под Кенигсбергом. Хатынь кто сжег? Бандера сжег… И я сказал — я бандеровцев не кормлю, всё!» — изложил свою позицию работник кафе (он работает поваром).

«Валите отсюда, хохлы, бандеровцы»

Сергей Бохун рассказал в суде, что дискуссия с работником кафе началась после того, как он пошутил со своей дочерью насчет языка меню.

«Дочка долго выбирала в меню, я ее попросил побыстрее и пошутил, что, может, ей на белорусском языке меню нужно, чтобы легче было читать. Она ничего не успела ответить, как этот мужчина говорит, что здесь скоро не будет Беларуси, а будет СССР. Я подумал, он пошутил, и сказал, что если бы был СССР, то не было бы и частного бизнеса, соответственно и этого кафе», — рассказал Сергей Бохун в суде.

После этого, говорит Бахун, он пытался прекратить этот разговор.

«Однако мужчина спросил, что я, мол, хочу как в Украине? Я спросил, что он имеет в виду, потому что мы как раз из Украины едем. Он как услышал, что мы из Украины едем, бросил ручку о стол и сказал: «Валите отсюда хохлы, бандеровцы». Я ему сказал, зачем он национальную рознь разжигает, ведь мы, белорусы, ко всем нациям терпимо относимся. А он: «Всё, я вас не буду обслуживать, валите отсюда, хохлы, бандеровцы», — рассказал Сергей Бохун в суде.

Он говорил, что пытался возразить и на высказывание работника кафе о том, кто сжег Хатынь.

«Я ему говорил, что Степан Бандера до 1944 года находился в немецком концлагере, а Хатынь в 1943 была сожжена, и что еще советский суд назвал виновных в этой трагедии и покарал виновных», — объяснял в суде Бохун.

Он говорил, что требовал книгу жалоб, но, по его словам, ему ее сначала не давали, а когда дали, то без ручки — и он не смог оставить запись. Уже приехав в Минск, Бохун написал жалобы в Ивацевичский райисполком и прокуратуру, а потом и в милицию.

Решением суда Бохун не удовлетворен

Ивацевичский суд прекратил дело об административном правонарушении по статье 17.1 КоАП Беларуси (мелкое хулиганство) за отсутствием состава правонарушения.

Сергей Бохун не исключает, что будет обращаться в милицию снова, поскольку не согласен с тем, что в милиции представили дело как мелкое хулиганство, а не как оскорбление.

 
Теги: Минск
 
 
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