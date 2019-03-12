«Надеюсь, был полезен». В Бресте депутат горсовета завел страницу в ВК, чтобы общаться с избирателями

Депутат Брестского горсовета Павел Денисюк завел персональную страницу в ВК , через которую общается со своими избирателями.



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Фото: скриншот ВК

В записи от 11 марта депутат указал, что «готов к более открытому общению», и призвал горожан делиться своими проблемами:

«Если Вы проживаете… и столкнулись с какой либо бытовой, социальной или экологической проблемой в указанном районе, пожалуйста, сообщите мне. Вместе мы попытаемся справиться с обозначенными вами трудностями и по возможности решить все накопившиеся проблемы».

В общении с TUT.BY депутат подтвердил, что страницу он ведет сам, и отметил, что избиратели активно пользуются новой формой общения.

«Уже ряд вопросов обсудили на состоявшейся сегодня сессии горсовета. Завтра подготовим ответ», — сообщил Павел Денисюк.

Так, например, недавно к депутату обратилась брестчанка Светлана Парафенюк, которая сообщила, что из двора убрали контейнеры для раздельного сбора мусора. Ответ Павел Викторович опубликовал у себя на странице, отметив в записи автора обращения:

«Связался с КПУП „Брестский мусороперерабатывающий завод“, и выяснилось следующее: оказывается, на обозначенном участке рядом находится приемный пункт, и это стало причиной того, что люди „с пониженной социальной ответственностью“ грубо вскрывали контейнеры для выуживания стеклотары и другого вторсырья для последующей сдачи в пункт. Как следствие — беспорядок и антисанитария. Как мне сообщили, предприятие ожидает более прочные и вместительные евроконтейнеры для раздельного сбора отходов, которые практически недоступны для таких „вандалов“, надежно закрываются. В настоящий момент действительно весь мусор доставляется на БМПЗ и сортируется на месте. Надеюсь, был вам полезен. Ваш депутат».

Напомним, ранее Председатель Совета Республики Михаил Мясникович раскритиковал местные Советы депутатов , отметив, что народные избранники практически не используют социальные сети для общения и получения информации.