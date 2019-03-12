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«Надеюсь, был полезен». В Бресте депутат горсовета завел страницу в ВК, чтобы общаться с избирателями

13.03.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Депутат Брестского горсовета Павел Денисюк завел персональную страницу в ВК, через которую общается со своими избирателями.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64268.php

«Надеюсь, был полезен». В Бресте депутат горсовета завел страницу в ВК, чтобы общаться с избирателями

Фото: скриншот ВК

В записи от 11 марта депутат указал, что «готов к более открытому общению», и призвал горожан делиться своими проблемами:

«Если Вы проживаете… и столкнулись с какой либо бытовой, социальной или экологической проблемой в указанном районе, пожалуйста, сообщите мне. Вместе мы попытаемся справиться с обозначенными вами трудностями и по возможности решить все накопившиеся проблемы».

В общении с TUT.BY депутат подтвердил, что страницу он ведет сам, и отметил, что избиратели активно пользуются новой формой общения.

«Уже ряд вопросов обсудили на состоявшейся сегодня сессии горсовета. Завтра подготовим ответ», — сообщил Павел Денисюк.

Так, например, недавно к депутату обратилась брестчанка Светлана Парафенюк, которая сообщила, что из двора убрали контейнеры для раздельного сбора мусора. Ответ Павел Викторович опубликовал у себя на странице, отметив в записи автора обращения:

«Связался с КПУП „Брестский мусороперерабатывающий завод“, и выяснилось следующее: оказывается, на обозначенном участке рядом находится приемный пункт, и это стало причиной того, что люди „с пониженной социальной ответственностью“ грубо вскрывали контейнеры для выуживания стеклотары и другого вторсырья для последующей сдачи в пункт. Как следствие — беспорядок и антисанитария. Как мне сообщили, предприятие ожидает более прочные и вместительные евроконтейнеры для раздельного сбора отходов, которые практически недоступны для таких „вандалов“, надежно закрываются. В настоящий момент действительно весь мусор доставляется на БМПЗ и сортируется на месте. Надеюсь, был вам полезен. Ваш депутат».

Напомним, ранее Председатель Совета Республики Михаил Мясникович раскритиковал местные Советы депутатов, отметив, что народные избранники практически не используют социальные сети для общения и получения информации.

 
 
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  Депутат Брестского горсовета Павел Денисюк завел персональную страницу в ВК, через которую общается со своими избирателями. Фото: скриншот ВК В записи от 11...
 
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