﻿ Конфликт из-за стоянки у детсада в Барановичах? Родители не могут припарковаться утром, жильцам соседних домов – негде ставить машины. 21.by
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Конфликт из-за стоянки у детсада в Барановичах? Родители не могут припарковаться утром, жильцам соседних домов – негде ставить машины

13.03.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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В редакцию Intex-press обратилcя Владимир Бузюма, чей ребенок посещает детсад №1 на бульваре Бородинского. Барановичанин пожаловался, что на парковке у детского сада, которая обустраивалась для машин горожан, привозящих детей в учреждение, паркуют свои автомобили жильцы ближайших домов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64266.php

Конфликт из-за стоянки у детсада в Барановичах? Родители не могут припарковаться утром, жильцам соседних домов – негде ставить машины

4 марта, 7 часов 50 минут. На стоянке детского сада №1 на бульваре Бородинского есть одно свободное место. Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

– Привожу утром ребенка в детский сад, а припарковаться негде. Стоянка у садика занята автомобилями жителей ближайших домов. В результате приходится кружить, искать место во дворах. А ведь стоянка предназначена для тех, кто привозит детей в детский сад! – возмущается Владимир.

Недовольство высказывают и другие родители, чьи дети посещают детсад №1.

– Каждое утро все места на стоянке заняты. Нам приходится парковаться возле школы №18 и возвращаться к саду, – говорит Анна.

О проблеме с парковкой у этого дошкольного заведения Intex-press писала в прошлом году. Тогда проблему решили: установили знак «Стоянка запрещена» с интервалом действия с 20.00 до 7.00. Подразумевалось, что на ночь там не будут оставлять машины и утром парковка для родителей воспитанников детсада будет свободна. Но жильцы ближайших домов знаки игнорировали и по-прежнему парковались на стоянке.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64266.php

Конфликт из-за стоянки у детсада в Барановичах? Родители не могут припарковаться утром, жильцам соседних домов – негде ставить машины

Знак у парковки весной 2018 года Фото: Александр ЧЕРНЫЙ, Intex-press

– В декабре прошлого года председатель горисполкома проводил встречу с коллективом предприятия, где я работаю. На ней присутствовал и представитель Барановичского ГОВД. На мой вопрос о парковке возле детсада №1 мне порекомендовали несколько раз вызвать ГАИ. Я так и поступил, – рассказывает Владимир. – Но прибывшие на место сотрудники ГАИ пояснили, что данные знаки запрещают стоянку только на проезжей части. К стоянке они якобы не имеют никакого отношения. Получается, вопрос с парковкой так и остался нерешенным. А потом пропала и табличка об ограничении действия знаков.

И действительно, таблички с интервалом действия знаков «Стоянка запрещена» сейчас нет.

Как пояснили Intex-press в правоохранительных органах, ограничение по времени действия знака «Стоянка запрещена» сняли, а в ближайшее время уберут и сам знак. Также отметили, что стоянка, расположенная возле детского сада, является стоянкой общего пользования.

– В прошлом году администрация детского сада и родители обратились в ГАИ с просьбой, чтобы на стоянке установили знаки, запрещающие стоянку ночью – тогда утром были бы свободны парковочные места. Им пошли на уступки и установили знаки. Однако после этого обратились жители домов, расположенных рядом с детсадом, с просьбой разрешить парковаться на стоянке, так как сложно найти место для стоянки авто во дворах. Было принято решение снять запрещающие знаки и оставить стоянку общей, – сообщили в правоохранительных органах.

 
 
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  В редакцию Intex-press обратилcя Владимир Бузюма, чей ребенок посещает детсад №1 на бульваре Бородинского. Барановичанин пожаловался, что на парковке у детского сада,...
 
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