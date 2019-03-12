"Им придется меня убить!" - заявил Виталий Казак в адрес правоохранительных органов

Нешуточные страсти развернулись вокруг строительства Прибужского квартала в Бресте. Все дело в том, что на месте строительства обнаружены остатки убитых в годы войны.



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Активист Виталий Казак и отдельные активные граждане принесли на стройку венки и лампадки, желая почтить память погибших. Действие стало резонансным - тема чувствительная, но действия гражданского активиста не до конца понятны и объяснимы - все мероприятия по поднятию останков выполняются в строгом соответствии с законом.

Сам Виталий Казак свою активность на данной теме объясняет тем, что Прибужский квартал для него является защитным инструментом от задержаний правоохранительными органами за активность против строительства завода АКБ.