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"Им придется меня убить!" - заявил Виталий Казак в адрес правоохранительных органов

13.03.2019 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Нешуточные страсти развернулись вокруг строительства Прибужского квартала в Бресте. Все дело в том, что на месте строительства обнаружены остатки убитых в годы войны. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64265.php

"Им придется меня убить!" - заявил Виталий Казак в адрес правоохранительных органов

Активист Виталий Казак и отдельные активные граждане принесли на стройку венки и лампадки, желая почтить память погибших. Действие стало резонансным - тема чувствительная, но действия гражданского активиста не до конца понятны и объяснимы - все мероприятия по поднятию останков выполняются в строгом соответствии с законом.

Сам Виталий Казак свою активность на данной теме объясняет тем, что Прибужский квартал для него является защитным инструментом от задержаний правоохранительными органами за активность против строительства завода АКБ.

 
Теги: Брест
 
 
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