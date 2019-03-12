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Долгострой Ситника и несбывшийся «ЕвроСити». Что скоро снесут во Фрунзенском районе

13.03.2019 11:15 — Разное | Tut.by  
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Инвестпрограммой города в этом году предусмотрен снос нескольких объектов незавершенного строительства во Фрунзенском районе, сообщает агентство «Минск-Новости». В их числе — недостроенное сооружение бизнесмена Михаила Ситника, а также комплекс «ЕвроСити» на Притыцкого.


Речь идет о трех долгостроях, возведение которых остановилось практически на начальной стадии. В прошлом году участки изъяли у застройщиков, теперь территорию предстоит привести в первоначальный вид.

Бывшая площадка Ситника

Первой точкой на карте района, которая освободится от незавершенного объекта, станет пересечение улиц Тимошенко и Чичурина, где в свое время задумывался многоуровневый гараж-стоянка на 300 машино-мест с комплексом торгово-бытового обслуживания. Его собиралась строить компания «Монис», но дело не двинулось дальше огороженного пустыря с кранами, а в середине августа 2017 года Мингорисполком расторг с «Монсисом» инвестиционный договор по этой площадке.


«Монис» — компания, связанная с отцом Ксении Ситник, бизнесменом Михаилом Ситником. О его деле с долгами и ополчившимися на него партнерами мы неоднократно писали.


На площадке будут снесены существующие конструкции, после чего территорию восстановят. По детальному плану назначение участка сохраняется: гараж с сопутствующими услугами. Нового инвестора также должны определить на аукционе.


Несбывшийся «ЕвроСити»

Но одним из самых известных долгостроев района можно считать так и не возведенный многофункциональный комплекс «ЕвроСити» на Притыцкого недалеко от пересечения с Тимошенко. Здесь по задумке инвесторов должен был вырасти торгово-развлекательный центр, апарт-отель, бизнес-центр, паркинг.


Однако строительство не вышло даже из так называемого нулевого цикла. Все остановилось на уровне свай. Теперь разработан проект сноса конструкций и благоустройства территории.


Как рассказали в УКС Фрунзенского района, в ближайшее время должны пройти торги по выбору подрядной организации. Она осуществит демонтаж, засыплет котлован и приведет площадку в порядок. Предполагается, что эти работы стартуют в мае, а в июне участок уже будет свободен. В перспективе его планируется выставить на аукцион, ведь город не изменил своих планов по строительству объекта на этом месте.


Долгострой на Лобанка

Третий долгострой расположен на улице Лобанка за торговым центром. Когда-то здесь начиналось возведение многофункционального торгового центра. Строительство тоже слабо продвинулось после старта. Теперь участок предстоит освободить от конструкций.


Сейчас разрабатывается проект детального планирования этой зоны. Специалисты «Минскградо» предлагают на месте долгостроя разместить социально значимый объект, не исключено, что это может быть поликлиника.

 
Теги: Минск
 
 
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