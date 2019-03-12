«Едем как по минному полю». Минские водители жалуются на «дырявые» дороги

«Яма на яме, таких дырявых дорог еще никогда не было!», — возмущаются столичные автомобилисты во время маневров между выбоинами. Весна — традиционное время жалоб водителей на дороги. Но неужели в этом году действительно все так плохо? AUTO.TUT.BY проехал по минским улицам в разных районах и оценил масштаб бедствия.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— В этом году с белорусскими дорогами какая-то особенная беда: ямы есть везде. Конечно, каждую весну есть проблемы, но этот год какой-то уж слишком «дырявый»! И если раньше эта беда больше касалась загородных трасс и маленьких городов, то в этом году невозможно ездить и в Минске! — рассуждает Валерий. Он каждый день ездит на своем авто на работу в Минск из Жодино.

— Плохо везде, — коротко и емко характеризует состояние столичных дорог еще одни водитель, Алексей на VW. В отличие от Валерия, который ездит каждые день по одном маршруту, Алексею приходится колесить по Минску весь день — он работает курьером. — Центральные улицы нормальные — там же начальники ездят. А в спальных районах ужас что творится! А во дворы хоть вообще не заезжай! Стараюсь ездить аккуратно, но бывает, что в яму все равно влетишь.

Подтверждение словам водителей AUTO.TUT.BY долго искать не пришлось: прямо возле редакционного офиса на пересечении проспекта Дзержинского с улицами Уманской и Гурского ямы и выбоины есть и в центре перекрестка, и поворотах, вдоль бордюра. Впрочем, недавно здесь появились коммунальники — значит, есть надежда, что дорогу скоро приведут в порядок.

Однако, в столице много мест, куда коммунальные службы еще не доехали.

— Давайте дорожникам фотографии ям будем слать, а то вдруг они не знают, куда надо ехать работать? — с долей шутки предлагают водители. А ехать коммунальникам действительно есть куда.



улица Гурского

На проезжей части улицы Гурского дорожники бывают — много ям тут закрыто латками, но есть и «свежие», до которых рабочие еще не дошли. Намного хуже ситуация на небольших проездах, идущих от Гурского — машины едут там зигзагами, как по минному полю.



переулок Ковалевской

Пару километров в другую сторону — на переулке Софьи Ковалевской ситуация также требует вмешательства дорожных рабочих.



улица Панченко

В Сухарево на улице Панченко, возле диспетчерской станции общественного транспорта, асфальт на проезжей части почти новый, не залатанный, но первые довольно глубокие ямы, появились и здесь.



улица Илимская

В Заводском районе Минска на улице Илимской также есть места, где водителю приходится притормаживать и ехать очень осторожно — ямы здесь не объехать из-за припаркованного на обочине транспорта, поэтому приходится ехать по ним.



улица Нестерова

В том же районе ряд ям есть на улице Нестерова — прямо посреди полосы.





Глубокие ямы есть почти на всех полосах путепровода на улице Ташкентской, если ехать в сторону МКАД.





Почти центр города — бульвар Шевченко. Из нового здесь заужения на проезжей части, которые обезопасят пешехода. А вот ямы на протяжении почти всего бульвара — старые.



улица Карастояновой

На улице Карастояновой — свежий асфальт и «молодые» ямы. Дорожников здесь мы не заметили, а значит — ямы будут больше, береги подвеску, водитель!



улица Будславская

В Новинках на улице Будславская дорожная ситуация непростая: ямы тут везде — на проезжей части и обочинах.

— Дорожники приедут, подлатают, через пару месяцев эти латки вылетают и все по-прежнему. Не едьте в Новинки, ну разве что на джип-триал на внедорожнике, — иронизирует местный житель.

«Во всем виноваты частые перепады температур. Ямы устраним к 1 мая»

Напомним, столичные коммунальные службы еще в начале года сообщали , что подготовка дорог к весеннему сезону проходит в срок и по нормам. Все работы по обеспечению должного состояния дорожной сети ведутся в круглосуточном режиме.

— Ямочный ремонт по нормативам мы должны завершить к 1 мая. К этому сроку будет устранена критическая ямочность. Мы работаем с холодными и горячими асфальтобетонными смесями, отслеживаем температурный режим, чтобы укладывать асфальт в соответствии с технологиями, — рассказывал заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Олег Лукашенко.

Дорожник обратил внимание, что погода с частыми перепадами температур в этом году увеличила скорость и стихийность образования ям. Наиболее проблемные участки — на мостах, путепроводах МКАД и улицах с интенсивным движением. Для оперативного устранения ям в Минске было создано 17 ремонтных бригад.

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