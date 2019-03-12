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МТС составил «портрет белорусского абонента мобильной связи»

13.03.2019 11:45 — Разное | Tut.by  
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Телеком-оператор МТС проанализировал привычки пользователей и составил «портрет белорусского абонента мобильной связи». Об этом сообщается на официальном сайте компании.


Больше всего по мобильному телефону разговаривает женская половина абонентской базы — в среднем 123 часа в год (против 98 — у мужчин). Они же чаще отправляют SMS — около 56 сообщений в год, мужчины — 51 сообщение. При этом мужчины расходуют больше интернет-трафика — около 58 ГБ в год против 52 ГБ у женщин.

Активнее всего белорусы пользуются мобильной связью с понедельника по пятницу. В эти дни голосовой трафик расходуют около 80% женщин и 76% мужчин. Самый «разговорчивый» день — пятница, а самый «тихий» — воскресенье.

Интенсивность потребления мобильной связи в течение дня почти не зависит от пола. Высокая нагрузка на сеть начинается с 10.00 и достигает пика в 16.00 — в это время звонят и выходят в интернет в среднем 37% абонентов.

Больше всего женщин среди абонентов оказалось в Ляховичах, Калинковичах и Кричеве: их доля от общего количества жителей этих городов превышает 59% в каждом из населенных пунктов. Женщин также заметно больше в Щучине, Несвиже, Столине, Волковыске и Клецке, а также Вилейке и Мостах.

Больше всего мужчин-абонентов находится в Островце — здесь их доля составляет 66% от общего количества жителей. В тройку также вошли Жлобин и Жодино. Следом идут Светлогорск, Гомель и Минск. В список также попали Речица, Белоозерск, Бобруйск и Фаниполь.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Активнее всего белорусы пользуются мобильной связью с понедельника по пятницу.
 
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