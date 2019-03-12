Арина Соболенко не прошла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе





Белорусская теннисистка, занимающая девятое место в мировом рейтинге, завершила выступление в одиночном разряде турнира категории "Премьер" в американском Индиан-Уэллсе.

Арина Соболенко встречалась с восьмой ракеткой мира немецкой теннисисткой Ангеликой Кербер и проиграла в сложнейшем матче со счетом 1:6, 6:4, 4:6. В третьем сете, ведя 4:1, Арина не смогла удержать преимущество.

Теперь победительница Кербер сыграет с Венус Вильямс.