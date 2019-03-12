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Арина Соболенко не прошла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
13.03.2019 11:20 — Разное | Ежедневник
Белорусская теннисистка, занимающая девятое место в мировом рейтинге, завершила выступление в одиночном разряде турнира категории "Премьер" в американском Индиан-Уэллсе.
Арина Соболенко встречалась с восьмой ракеткой мира немецкой теннисисткой Ангеликой Кербер и проиграла в сложнейшем матче со счетом 1:6, 6:4, 4:6. В третьем сете, ведя 4:1, Арина не смогла удержать преимущество.
Теперь победительница Кербер сыграет с Венус Вильямс.
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Белорусская теннисистка, занимающая девятое место в мировом рейтинге, завершила выступление в одиночном разряде турнира категории "Премьер" в американском...
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