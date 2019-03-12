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Чемпионка Универсиады по фристайлу: Чем старше становишься, тем страшнее выступать

13.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Красноярске завершилась зимняя Универсиада. Беларусь на Универсиаде представили 20 атлетов. Серебряную медаль в масс-старте выиграл биатлонист Максим Воробей. Золото в фристайле взяли Артем Башлаков и двукратная чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская. Ведущая программы «Евразия. Дословно» на телеканале «МИР 24» Полина Срибненко побеседовала с юной спортсменкой.

- Здравствуйте, Александра. Спасибо, что согласились с нами побеседовать. Во-первых, я вас поздравляю с вашими успехами на Универсиаде. Вы не новичок в соревнованиях высокого уровня, этот сезон и вовсе стал для вас таким успешным. Скажите, на Универсиаду ехали за медалью?

Александра Романовская: Конечно, хотелось выступить хорошо на этих соревнованиях, но немного чувствовалась усталость после чемпионата мира, после кубков. Поэтому я не была уверена в своих силах, но все получилось лучше, чем я ожидала.

- Вы одна из немногих женщин, которые исполняют тройные прыжки. Скажите, как вы готовились к Универсиаде? То, что вы показали там – это был ваш максимум, или с запасом немного выступали?

Александра Романовская: Ну это был основной мой прыжок, с которым я выступала в этом сезоне практически на всех стартах. Мы готовили его еще с лета, я его несколько раз пыталась исполнить прошлой зимой. Если бы я попала на финал Олимпиады, то тоже прыгала бы этот прыжок. В целом есть куда расти, есть в арсенале еще одно тройное сальто с двумя пируэтами. Эти летом будем работать дальше, есть еще над чем работать.

- Что можете сказать о соперниках? Насколько серьезной была конкуренция?

Александра Романовская: На самом деле девочки туда приехали сильные, приехал основной состав национальной сборной России, они сильны. Две девчонки вместе со мной участвовали в Олимпийских играх, и мы все вместе соревнуемся на кубках мира. Поэтому довольно сильные конкурентки были. В целом было четыре основные претендентки на медали: это две россиянки, я и еще одна казашка.

- У спортсменов с каждым годом все усложняется. Если раньше можно было завоевать олимпийскую медаль даже с двойным прыжком, то сейчас уже такое не проходит. Чего дальше ждать от спортсменов, от лыжных акробатов?

Александра Романовская: Ну да. Думаю, женская часть нашего вида спорта пойдет на тройные сальто, потому что нам за год увеличили коэффициент на тройные сальто, чтобы женский спорт развивался, чтобы мотивировать девочек. Поэтому, думаю, что в следующем году девушек на тройных сальто будет больше, а соревнования будут интереснее, особенно для зрителей, потому что конкуренция будет довольно сильной.

- Вернемся к Универсиаде. Медаль, которую вы завоевали в паре с Артемом Башлаковым, была неожиданной для вас? Вы, по-моему, неидеально исполнили прыжок.

Александра Романовская: Да, на самом деле. Ну видите, в нашем виде спорта большую роль играет случай и удача в какой-то степени. Я думаю, тот день был наш с Артемом день. В целом да, мы оба могли, конечно, выступить лучше. Мы были безумно рады уже тому, что попали в тройку, и когда соревновались в тройке, в принципе, были готовы к любому результату, потому что российские мальчишки в командных соревнованиях выступили очень сильно. Ну и видите, так получилось, что нам неплохо повезло.

- Вы уже сказали про удачу. Спортсмены – народ суеверный. У вас есть какие-то приметы, сувениры?

Александра Романовская: На самом деле нет. В этот раз мы решили не обременять себя какими-то такими мыслями, потому что всякое может случиться: можно забыть какое-то действие, можно забыть какой-нибудь предмет с собой взять, еще что-нибудь. И это может лишний раз как-то помешать выступить. Поэтому пытаюсь себя мысленно ни к чем не привязывать, выступать безо всяких привычек или обычаев.

- Нам, простым болельщикам, непонятно, как вообще можно решиться на такой прыжок. Какими качествами должен обладать лыжный акробат? Хладнокровие, или еще что-то. Вот вы говорите, что не привязываетесь к приметам. Хладнокровие важно здесь? Или еще какие-то качества?

Александра Романовская: Возможно, в какой-то степени хладнокровие, хотя я бы себя особенно хладнокровной не назвала, да и сильно отважной тоже. Я думаю, фактически любой человек справляется со своим страхом. Мы это делаем на тренировках, на соревнованиях. Я от этого удовольствие получаю, от того, что каждый раз преодолеваю себя: боишься и все равно делаешь. Просто, [я обладаю] какой-то решительностью, возможно.

- То есть вы не считаете себя отважной? Как вас угораздило попасть в этот вид спорта, фристайл?

Александра Романовская: Попала я в него с детства и абсолютно случайно. Меня родители отвели в тренировочный зал к первому попавшемуся тренеру, просто чтобы я тратила свою детскую энергию. Так получилось, что я попала к молодому специалисту, который после университета проходил практику. Уже после того, как он уходил, он всю свою группу расформировывал, распределил по тренерам в зале. И так получилось, что я попала к своему первому тренеру по фристайлу Юрию Алексеевичу Купрацевичу и продолжила свой путь акробата.

- Ваш первый прыжок помните, не страшно было? Как вообще решились на это?

Александра Романовская: Было страшно. Это было в городе Чусовом в 2008 году. Да, было очень страшно, но в детстве, видимо, инстинкт самосохранения не так сильно работает, потому что сейчас замечаю: чем старше становишься, тем страшнее выступать.

- Какое самое яркое впечатление от Универсиады? Как вас принимали? Какая была атмосфера? Насколько я знаю, команда впервые выступала в Красноярске.

Александра Романовская: Все в целом было на высшем уровне, абсолютно везде можно было найти организаторов волонтеров. В самом аэропорту, естественно, встречали. Мне это напомнило Олимпийские игры, только более праздничная атмосфера.

- На международные турниры белорусская команда лыжных акробатов всегда едет в качестве фаворитов. Как так получается: в стране много талантов, или это заслуга тренеров?

Александра Романовская: Я думаю, это, безусловно, заслуга Николая Ивановича, того, как он с нами работает. Потому что любая победа – это победа не только одного человека, это командная работа, потому что очень много человек задействовано в одном прыжке. Наверно, играет роль все в совокупности, все то, что у нас происходит, дает вот такой вот результат.

- Золотые медали на соревнованиях уже стали привычным делом для команды?

Александра Романовская: Да нет. Конечно, к каждому старту подходим ответственно, тем более, у нас вид спорта такой непредсказуемый. Не было еще ни одного человека, который выигрывал бы во всем сезоне, всегда нужно быть в напряжении, потому что никогда не знаешь, что может произойти, спорт травмоопасный. Погодные условия тоже влияют на результат. Поэтому нет такого, что мы едем и знаем, что что-то выиграем. Всегда стараемся, как будто в первый раз.

- А то, что от вас болельщики, страна ждет медалей (болельщики уже привыкли к этому), это подстегивает или наоборот мешает?

Александра Романовская: Я могу только за себя говорить, но меня это, конечно, волнует. Например, для меня одним из самых волнительных стартов был домашний старт в Раубичах. На нем удачно выступить не удалось, хотя очень хотелось. Возможно, я где-то преувеличиваю свои проблемы. Когда люди ожидают от меня чего-то, меня это заставляет больше волноваться.

- Команда уже начала готовиться к следующим Олимпийским играм? Чем будете в Пекине удивлять?

Александра Романовская: Начинаем готовиться, как только заканчиваются предыдущие ОИ, поэтому подготовка к следующим уже идет. Пока не могу сказать точно, на какой уровень прыжков выйду к тому времени, но в любом случае три года опыта, три года выступления на соревнований, надеюсь, дадут о себе знать, и получится выступить лучше, чем на предыдущей.



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Александра Романовская и Артем Башлаков выиграли для Беларуси золотые медали. Спортсменка рассказала, как она попала в столь опасный вид спорта и чего ждать...
 
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