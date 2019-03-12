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Новые проверки выявили нарушения......

13.03.2019 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
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Новые проверки выявили нарушения......

 Работниками инспекции надзора и профилактики  районного отдела по чрезвычайным ситуациям согласно Указу Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 года № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» и плану выборочных проверок на 1-е полугодие 2019 года завершена проверка государственного производственного унитарного предприятия «Ивацевичское предприятие мелиоративных систем», а также проведение мониторинга на предмет соблюдения требований пожарной безопасности объектов ОАО «Д-Эмбрэйс» (Квасевичская перо-пуховая фабрика).

В ходе проведения выборочной проверки ГПУП «Ивацевичское ПМС» (директор Дедок М.Г.), установлено, что не в полной мере соблюдаются требования безопасности к содержанию путей эвакуации. Так, двери эвакуационных выходов не оборудованы замками, которые позволяли бы свободно без ключа их открыть в случае необходимости. Отделка стен и потолков эвакуационной лестничной клетки административного здания выполнена из горючих материалов, не соответствующих требованиям по показателям пожарной опасности. Необходимо произвести корректировку поэтажных планов эвакуации в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями (с указанием номеров телефонов экстренных служб, указанием мест расположения первичных средств пожаротушения, направлений выходов и т.д.). Также в ходе проверки установлено, что объекты предприятия не в полной мере обеспечены требуемым количеством огнетушителей. На отдельных объектах допускается эксплуатация отопительных приборов (металлической нетеплоемкой печи) незаводского изготовления. В складском помещении хранение веществ и материалов допускается без учета совместимости их хранения.

По результатам проверки произведена комплексная оценка состояния пожарной безопасности субъекта хозяйствования, руководителю вручен акт и предписанием установлены конкретные мероприятия, направленные на повышение уровня пожарной безопасности.

За невыполнение обязательных к исполнению требований пожарной безопасности, повлекшие за собой нарушения законодательства, ответственность за которые предусмотрена Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях, виновные должностные лица привлечены к административной ответственности.

По результатам проведенного мониторинга на предмет соответствия объектов ОАО «Д-Эмрэйс» (директор Василенко С.В.) требованиям пожарной безопасности, в адрес предприятия направлены соответствующие рекомендации, мероприятия которых направлены в первую очередь на повышение уровня пожарной безопасности объектов и соблюдение противопожарного режима.

Так, руководству предприятия рекомендовано разработать инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, а также организовать подготовку работников по программе пожарно-технического минимума иналадить систему работы по обучению персонала требованиям пожарной безопасности, а также проверки знаний в данной сфере. В ходе мониторинга установлено также, что планы эвакуации не соответствуют предъявляемым к ним требованиям в части графического оформления. Допускается загромождение эвакуационных выходов в производственных помещениях. Система раннего обнаружения и тушения пожара (автоматическая пожарная сигнализация) находится в неисправном состоянии. Не произведена своевременная проверка на работоспособность пожарных кранов и гидрантов, входящих в систему противопожарного водоснабжения объекта.

Ивацевичский РОЧС напоминает, что согласно ст.17 ЗаконаРеспублики Беларусь «О Пожарной Безопасности», руководители и другие должностные лица предприятий и организаций различной формы собственности обязаны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях, предприятиях, а также своевременно выполнять противопожарные мероприятия по предписаниям и рекомендациям органов государственного пожарного надзора

 

Виталий Дыдышко,

 

и.о. начальника Ивацевичского РОЧС.

 

 
 
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