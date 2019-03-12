Главное управление юстиции Брестского облисполкома в рамках выполнения пункта 3 Системы мер по повышению юридической культуры в экономике и доверия к судебной системе, утвержденной Премьер-министром Республики Беларусь А. В. Кобяковым 24 декабря 2015 г. №10/102-343, и реализации Плана деятельности по выполнению сводных целевых показателей и целевых показателей Государственной программы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016-2020 годы, утвержденной решением Брестского облисполкома от 12 февраля 2018 г. №84, организовывает 20 марта 2019 года бесплатный обучающий семинар для юристов субъектов малого и среднего предпринимательства и работников юридических служб государственных организаций, иных организаций с долей государства в их имуществе по актуальным вопросам правового регулирования экономических отношений, применения медиации в целях урегулирования споров, возникающих в связи с осуществлением предпринимательской или иной хозяйственной (экономической) деятельности.





Предварительная запись на принятие участия в семинаре будет проводиться по телефонам: 8 (0162) 21-33-71 и 21-66-74. Семинар будет проводиться 20 марта 2019 года в здании облисполкома (г. Брест , ул. Ленина, 11) в конференц-зале. Начало в 11.00.

Отдел экономики Ивацевичского райисполкома.