15 марта – День потребителя

Татьяна ГОЛОВНЁВА:





«Цифровизация общества должна быть безопасной»

Ежегодно День потребителя посвящается одной из актуальных тем потребительских отношений. В 2019 году обсуждаются вопросы защиты прав потребителей в эпоху «умных» технологий. О том, как обезопасить себя, рассказывает начальник отдела торговли и услуг райисполкома Татьяна Головнёва.

– Появление «умных» технологий открывает для потребителей широкие возможности. Каким видам услуг сегодня отдаёт предпочтение потребитель?

– Активное использование цифровых технологий существенно изменило характер многих услуг. Уже привычной для нас стала онлайн-оплата интернета, мобильной связи, приобретаемых через интернет товаров и услуг, покупка железнодорожных и авиабилетов. Цифровизация общества, ставшая главным трендом эпохи, диктует условия потребительскому рынку, в результате чего формируется культура онлайн-оплаты. При этом активно используются новые технологии распознавания лиц и отпечатков пальцев, геолокационные и облачные сервисы, связанные между собой цифровые продукты и обладающие искусственным интеллектом смарт-устройства. Всё это становится привычным для потребителей во всем мире, а электронная торговля заявляет о себе как о перспективной отрасли, имеющей огромный потенциал.

– Какие риски несёт использование «умных» технологий?

– Среди основных рисков – возможность утечки информации, нарушение конфиденциальности личных данных, отсутствие ясности о тех, кто несет ответственность при возникновении возможных убытков.

– Какие нарушения возникают при осуществлении электронной торговли?

– В перечне нарушений – отсутствие кассовых чеков, подтверждающих факт продажи товара, продажа восстановленных мобильных устройств под видом новых, невозможность связаться с продавцом после продажи, отсутствие продавца (исполнителя) по месту регистрации.

– Кто стоит на страже прав потребителей и какие вопросы находятся под контролем?

– На территории Кобринского района государственная защита прав потребителей и контроль за соблюдением законодательства осуществляется уполномоченными по защите прав потребителей Кобринского районного исполнительного комитета. Вопросы первостепенной важности – это обеспечение прав потребителей на свободу выбора товаров и услуг и на получение четкой, понятной и достоверной информации о товарах и услугах, их исполнителях, продавцах. Потребитель должен знать, кто несет ответственность в каждой точке цепи поставки товара и при обнаружении дефектов в ходе эксплуатации. Он должен обладать набором базовых знаний о своих правах, независимо от того, касается ли это приобретения офлайн-товаров и услуг или покупок в сети интернет. Это обеспечит достаточный уровень защиты, комфорта и безопасности при совершении дистанционных покупок. Помните, что при приобретении товаров в интернет-магазине за покупателем сохраняются все права, гарантированные Законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей».

Беседовала Жанна ЕЛИЗАРОВА.

Фото Дмитрия Белова.

К сведению потребителей!

15 марта в рамках проведения Дня потребителя с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 Кобринским райисполкомом будет организована «прямая телефонная линия» со специалистами отдела торговли и услуг райисполкома по вопросам защиты прав потребителя. Телефон: (801642) 2 32 78.