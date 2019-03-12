Не прошло и полгода. В Минске закрылся магазин без продавцов и кассиров

В октябре прошлого года в минской Новой Боровой открылся первый в СНГ магазин без кассиров и продавцов ZOOQI. Продавались там товары для животных. Однако не проработав и полугода он внезапно закрылся. FINANCE.TUT.BY узнал, в чем причина.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В мире магазины без кассиров и продавцов, где покупатель полностью себя сам обслуживает, уже не новинка. Такие есть в скандинавских странах, Австралии, Китае и других. У нас такой открылся 18 октября прошлого года и меньше чем через 6 месяцев закрылся.

На форумах в интернете люди пишут, мол, «разбилась идея о беспощадный белорусский менталитет, покупателей не было, не окупался». Но по словам владельца магазина Егора Карповича, дело вовсе не в этом.

— И покупатели были, и прибыль была. Просто «А-100 Девелопмент» с нами неожиданно расторгли договор аренды помещения в одностороннем порядке и без объяснения причин, — рассказал Егор Карпович.

Ранее он рассказывал, что открытие этого магазина ему обошлось в 50 тысяч долларов — это вместе с ремонтом помещения и частично с разработкой системы. Сейчас владелец подыскивает новое помещение для аналогичного магазина.