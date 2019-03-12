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Не прошло и полгода. В Минске закрылся магазин без продавцов и кассиров
В октябре прошлого года в минской Новой Боровой
В мире магазины без кассиров и продавцов, где покупатель полностью себя сам обслуживает, уже не новинка. Такие есть в скандинавских странах, Австралии, Китае и других. У нас такой открылся 18 октября прошлого года и меньше чем через 6 месяцев закрылся.
На форумах в интернете люди пишут, мол, «разбилась идея о беспощадный белорусский менталитет, покупателей не было, не окупался». Но по словам владельца магазина Егора Карповича, дело вовсе не в этом.
— И покупатели были, и прибыль была. Просто «А-100 Девелопмент» с нами неожиданно расторгли договор аренды помещения в одностороннем порядке и без объяснения причин, — рассказал Егор Карпович.
Ранее он рассказывал, что открытие этого магазина ему обошлось в 50 тысяч долларов — это вместе с ремонтом помещения и частично с разработкой системы. Сейчас владелец подыскивает новое помещение для аналогичного магазина.
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Почему магазин без кассиров и продавцов в Новой Боровой закрылся.
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