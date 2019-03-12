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Ермошина выступает за отказ от создания избирательных участков за рубежом

13.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Ермошина выступает за отказ от создания избирательных участков за рубежом

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина считает целесообразным отказаться от создания избирательных участков за рубежом и предоставить в таких случаях людям возможность голосовать через интернет. Такое мнение она высказала в интервью телеканалу «Беларусь 24», сообщает БЕЛТА.

В Беларуси не планируют в преддверии выборов менять избирательное законодательство, в том числе вводить голосование по почте или через интернет. Но если в перспективе поправки все же будут вноситься, то Лидия Ермошина, по ее словам, «предложила бы не создавать избирательные участки за рубежом — при посольствах, а предоставлять возможность голосовать именно через интернет».

«Голосование за рубежом не удовлетворяет потребности для участия в выборах. Граждане сейчас перемещаются по всему миру», — пояснила она.

Председатель ЦИК отметила, что в Беларуси информационные технологии служат для информирования избирателей и всех участников выборных кампаний. Необходимую информацию они могут почерпнуть на специальных ресурсах, разработаны электронная карта избирательных округов, мобильное приложение, которое помогает по домашнему адресу определить свой участок для голосования и проложить удобный маршрут до него.

https://www.belta.by/

 
 
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Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина считает целесообразным отказаться от создания избирательных участков за рубежом и предоставить в таких случаях людям...
 
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