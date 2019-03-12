15 марта в Мстиславле можно будет получить консультацию нотариуса бесплатно

15 марта нотариусы Могилёвского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, которые связаны с совершением нотариальных действий, по случаю празднования 25-летия со дня принятия Конституции Республики Беларусь.





Обратившись в нотариальную контору Мстиславского района и нотариальное бюро Могилёвского нотариального округа жители могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным.

Целью подобных акций, приуроченных к государственным праздникам и иным памятным датам, является обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и правовой грамотности населения.