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15 марта в Мстиславле можно будет получить консультацию нотариуса бесплатно

13.03.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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15 марта нотариусы Могилёвского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, которые связаны с совершением нотариальных действий, по случаю празднования 25-летия со дня принятия Конституции Республики Беларусь.

15 марта в Мстиславле можно будет получить консультацию нотариуса бесплатно

Фото из интернета

Обратившись в нотариальную контору Мстиславского района и нотариальное бюро Могилёвского нотариального округа жители могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным.

Целью подобных акций, приуроченных к государственным праздникам и иным памятным датам, является обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и правовой грамотности населения.

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15 марта нотариусы Могилёвского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, которые связаны с совершением нотариальных действий, по...
 
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