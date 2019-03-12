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15 марта в Мстиславле можно будет получить консультацию нотариуса бесплатно
13.03.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15 марта нотариусы Могилёвского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, которые связаны с совершением нотариальных действий, по случаю празднования 25-летия со дня принятия Конституции Республики Беларусь.
Обратившись в нотариальную контору Мстиславского района и нотариальное бюро Могилёвского нотариального округа жители могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным.
Целью подобных акций, приуроченных к государственным праздникам и иным памятным датам, является обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и правовой грамотности населения.
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15 марта нотариусы Могилёвского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, которые связаны с совершением нотариальных действий, по...
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