Акция «Безопасность дорог – наша профессия» пройдет 16 марта в УГАИ УВД Могилевского облисполкома

Организатор акции – УВД Могилевского облисполкома приглашает на концерт, конкурсы и викторины, презентацию службы и тематическую площадку областной Госавтоинспекции. В этот день все желающие узнают не только о специфике и особенностях работы подразделений ГАИ, но и о секретах успешного приема на службу в органы внутренних дел Республики Беларусь.

Приглашаем учащихся выпускных и профильных классов, а также студентов вузов в субботу 16 марта в УГАИ УВД по адресу: г. Могилев, ул. Симонова, 59а. Начало – в 11.00.

Группа информации и общественных связей УВД