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Акция «Безопасность дорог – наша профессия» пройдет 16 марта в УГАИ УВД Могилевского облисполкома

13.03.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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16 марта в управлении ГАИ УВД Могилевского облисполкома состоится молодежная, профориентационная акция «Безопасность дорог – наша профессия!», участниками которой станут выпускники учреждений образования г. Могилева и области, а также студенты Белорусско-Российского университета. 

Организатор акции – УВД Могилевского облисполкома приглашает на концерт, конкурсы и викторины, презентацию службы и тематическую площадку областной Госавтоинспекции. В этот день все желающие узнают не только о специфике и особенностях работы подразделений ГАИ, но и о секретах успешного приема на службу в органы внутренних дел Республики Беларусь.

Приглашаем учащихся выпускных и профильных классов, а также студентов вузов в субботу 16 марта в УГАИ УВД по адресу: г. Могилев, ул. Симонова, 59а. Начало – в 11.00. 

Группа информации и общественных связей УВД

 
Теги: Могилев
 
 
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16 марта в управлении ГАИ УВД Могилевского облисполкома состоится молодежная, профориентационная акция «Безопасность дорог – наша профессия!», участниками...
 
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