Инспекцией надзора и профилактики Быховского РОЧС проведен повторный мониторинг магазина «Соседи»

Инспекцией надзора и профилактики Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен повторный мониторинг соблюдения законодательства о пожарной безопасности магазина «Соседи» ООО «Либретик» по улице Красноармейской г. Быхова.

В ходе мониторинга было установлено, что ранее предложенные в рекомендациях органов государственного пожарного надзора мероприятия не выполнены. Персоналом магазина по-прежнему допускается загромождение товарами торговли эвакуационных путей и выходов. Отсутствуют знаки категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.

По результатам мониторинга заведующая магазином Гапечкина Л.Н. привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 7-и базовых величин.

Быховским районным отделом по чрезвычайным ситуациям продолжается контроль за обеспечением пожарной безопасности на объектах организаций района.

Быховский районный отдел по ЧС