Курсы валют и криптовалют на сегодня

Российский рубль подорожал до максимума за 15 дней, биткойн -1.31.

Курс доллара снизился всего на 0,0002 рубля до 2,1379 BYN/USD. Это минимальное значение за последние 16 дней.

Курс евро поднялся на 0,0027 рубля до 2,4113 BYN/EUR. Напомним, что по итогам торгов понедельника евро оказался на минимуме за 84 дня.

Российский рубль вырос на 0,0069 рубля до 3,2585 BYN/100 RUB. Российская валюта дорожает второй день. Суммарно ей уже удалось укрепиться на 0,0188 рубля до максимума за 15 дней.

Bitcoin − 3882.79$ (-1.31);

Bitcоin Cash/ВСС – 128.18$ (-0.18);

DigitalCash − 93.17$ (+7.99);

Еthеreum − 132.97$ (-1.71);

ZCаsh − 53.2$ (+2.77);

Monеro − 51.59$ (+1.12).



