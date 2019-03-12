Курсы валют и криптовалют на сегодня

Российский рубль подорожал до максимума за 15 дней, биткойн -1.31.
Курс доллара снизился всего на 0,0002 рубля до 2,1379 BYN/USD. Это минимальное значение за последние 16 дней.
Курс евро поднялся на 0,0027 рубля до 2,4113 BYN/EUR. Напомним, что по итогам торгов понедельника евро оказался на минимуме за 84 дня.
Российский рубль вырос на 0,0069 рубля до 3,2585 BYN/100 RUB. Российская валюта дорожает второй день. Суммарно ей уже удалось укрепиться на 0,0188 рубля до максимума за 15 дней.
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