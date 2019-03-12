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«Берегите детей!»

13.03.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Районный этап республиканской профилактической акции под таким названием финиширует сегодня на Городокщине.

  Во время акции сотрудники госавтоинспекции активизировали работу с населением, в трудовых коллективах по теме безопасности детей на дороге, необходимости неукоснительного соблюдения правил перевозки несовершеннолетних. В учебных заведениях провели встречи, лекции, занятия и беседы с детьми, во время которых инспекторы напомнили правила безопасного поведения на дороге и в транспорте, во дворах, уделили особое внимание правилам перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу, катания на роликах, скейтбордах, велосипедах и т.п.

Сотрудники ДПС усилили контроль за соблюдением водителями скоростных режимов, правил проезда пешеходного перехода и безопасной перевозки детей, сосредоточили внимание на пресечении нарушений Правил дорожного движения несовершеннолетними, а также взрослыми при сопровождении детей.

  Улицы, проезды, дороги и технические средства организации дорожного движения вблизи учреждений образования обследованы на наличие недостатков для их незамедлительного устранения.

  В январе — феврале 2019 г. на дорогах страны погибли 2 ребенка (пассажир и пешеход), еще 44 получили травмы. По статистике, 70% ДТП с участием детей совершаются по вине взрослых.

Виктор БРОНСКИЙ, ВрИОД начальника ОГАИ Городокского РОВД.

 
 
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Районный этап республиканской профилактической акции под таким названием финиширует сегодня на Городокщине.   Во время акции сотрудники госавтоинспекции...
 
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