Без прав — за руль ни-ни

С 11 февраля Госавтоинспекция Беларуси проводит профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием и по вине лиц, не имеющих права управления транспортным средством.

Водителей, которые не имеют или лишены водительских прав, наказывают по максимуму. Речь в данном случае не идет о тех, кто просто забыл права дома. Сотрудники Госавтоинспекции активно работают над созданием базы «бесправников». В нее попадают водители, которые в прошлом году за езду без водительского удостоверения были привлечены к административной ответственности. Кроме того в списках будет зафиксировано и то, на каких транспортных средствах они могут ездить. Списки будут распространены среди личного состава Госавтоинспекции и доведены инспекторам ДПС.

Согласно КоАП Беларуси за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, предусмотрен штраф в размере от 5 до 20 б. в. Если действия совершены повторно в течение одного года после наложения взыскания за такие же нарушения, то вилка штрафов составляет от 20 до 50 б.в, также предусмотрен административный арест на срок до 15 суток.

Практически ежедневно сотрудниками дорожно-патрульной службы ОГАИ выявляют «бесправников». В Городокском районе их уже насчитывается 67 человек, из которых 8 — были задержаны без прав повторно. И это несмотря на то, что управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, — влекут наложение штрафа.

Виктор БРОНСКИЙ, ВрИОД начальника ОГАИ Городокского РОВД.



