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В Минске BMW сбил велосипедиста, который поехал на красный
В Минске велосипедист получил травмы при столкновении с автомобилем. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел 12 марта, в 15.30, на улице Аэродромной. Водитель BMW ехал со стороны улицы Брилевской в направлении улицы Чкалова и совершил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП велосипедист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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В результате ДТП велосипедист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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