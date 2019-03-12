В Минске BMW сбил велосипедиста, который поехал на красный

В Минске велосипедист получил травмы при столкновении с автомобилем. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 12 марта, в 15.30, на улице Аэродромной. Водитель BMW ехал со стороны улицы Брилевской в направлении улицы Чкалова и совершил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП велосипедист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.