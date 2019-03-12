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Новая редакция Жилищного кодекса ужесточает требования к желающим стать на очередь в Минске

13.03.2019 12:28 — Разное | Tut.by  
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Новая редакция Жилищного кодекса, которая принята Палатой представителей в первом чтении, ужесточает требования к желающим стать на очередь на жилье в столице. Такой вывод можно сделать на основании информации агентства «Минск-Новости».


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Сейчас, чтобы молодой семье стать на очередь на жилье в Минске, ни у одного из супругов не должно быть недвижимости в столице (как в собственности, так и в пользовании).

Но новая редакция Жилищного кодекса предполагает, что теперь у них не должно быть недвижимости не только в Минске, но и в Минском районе.

По словам председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по жилищной политике и строительству Юрия Дорогокупца, законопроект [о новой редакции Жилищного кодекса] принят парламентом в первом чтении, однако отдельные положения проекта расходятся с нормативными документами.

 
Теги: Минск
 
 
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Новая редакция Жилищного кодекса уже принята Палатой представителей в первом чтении.
 
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