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В Гродно врачи скорой помощи и кардиологи начали обмениваться информацией о пациентах с помощью спецпланшетов
Новости Беларуси. «Сердечная команда». В Гродно врачи скорой помощи и кардиологи начали обмениваться информацией о состоянии пациента с помощью специальных планшетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это увеличивает оперативность оказания экстренной помощи, а в вопросе сердечной патологии, как известно, время – решающий фактор. Двадцатью гаджетами уже оснастили кардиоцентр и областную станцию скорой помощи.
Александра Трепашко, врач Гродненской областной станции скорой медицинской помощи:
Александр Черняк, хирург Гродненского областного клинического кардиологического центра:
В планах у медиков оснастить такими гаджетами все станции скорой помощи региона.
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В Гродно врачи скорой помощи и кардиологи начали обмениваться информацией о пациентах с помощью спецпланшетов
Новости Беларуси. «Сердечная команда». В Гродно врачи скорой помощи и кардиологи начали обмениваться информацией о состоянии пациента с помощью специальных...
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