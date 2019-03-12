Милиция призывает жителей Пинщины не оставаться равнодушными к проблеме семейного насилия и алкоголизма

Сотрудники милиции, опираясь на общественность, уделяют первостепенное внимание предупреждению преступлений в сфере семейно-бытовых отношений.

Больше половины жалоб и заявлений граждан в органы милиции – это заявления о неуживчивости, неприязненных отношениях в семьях, с соседями, об оскорблениях, семейных скандалах, истязаниях, угрозах, вовлечении в пьянство несовершеннолетних. При проверке почти все факты, изложенные в жалобах, полностью либо частично подтверждаются.

Как сообщил корреспонденту pinsknews.by заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики отдела внутренних дел Пинского райисполкома Д.М. Бунь, только в текущем году за совершение правонарушений в быту к административной ответственности привлечено 32 лица.

— В ходе проведения проверок по семейным скандалам зачастую участковому инспектору милиции приходится выслушивать многочасовые жалобы супругов на поведение друг друга, о взаимных супружеских изменах, нежелание одного из супругов работать, разделе имущества и жилья расторгнувших брак, но продолжающих проживать совместно супругов, — отметил Д.М. Бунь. — В вежливой и корректной форме участковый инспектор объясняет порядок обращения в другие инстанции для разрешения вопросов, возникающих у граждан. Однако некоторые граждане, несмотря на разъяснения правоохранителей, продолжают звонить в милицию, требуя разрешить возникающие у них спорные вопросы.

Все совершенные преступления в сфере семейно-бытовых отношений являются следствием разгула пьянства среди лиц, которые нигде не работают и ведут антиобщественный образ жизни. Прежде всего, алкоголизм вредит семье в целом и каждому ее члену в отдельности, неблагоприятно отражается на материальном положении семьи: пьяница тратит на спиртное все деньги, выносит вещи из дома на продажу, идет на совершение преступления. Пагубное пристрастие к алкоголю наносит серьезную травму людям, живущим с ним рядом.

Статистика отмечает, что 75 процентов насилия в семьях и 30 процентов жестокого обращения с детьми связаны с пьянством. Алкоголь не только рушит семьи, но и наносит невосполнимый урон здоровью детей, калечит их души. Дети хронических алкоголиков не имеют нормальных условий для роста и учебы, впоследствии отстают от сверстников в психическом и физическом развитии, так как постоянно находятся в ожидании пьяного отца или матери.

Сегодня возникла другая проблема – пьяная женщина! В своей повседневной практике работники милиции все чаще и чаще сталкиваются с проблемами женского алкоголизма. Если алкоголизмом в семье страдает женщина, то алкоголизм протекает как семейное заболевание со своими худшими проявлениями. Женщина на стадии развитого алкоголизма в своем поведении, в манере держаться во многом напоминает мужчину-алкоголика. В народе говорят: «Горе детям у которых пьёт отец, но горе вдвойне, если пьёт мать».

Анализ причин и условий, способствующих совершению бытовых преступлений, свидетельствует, что зачастую лица, совершившие бытовые преступления, на профилактических учетах в милиции не состояли, однако впоследствии выясняется, что последние часто скандалили, злоупотребляли спиртными напитками, но никто не хотел выносить «сор из избы».

С проблемой алкоголизма в семейно-бытовых отношениях милиции одной не справиться. Поэтому отделение профилактики Пинского РОВД обращается ко всем жителям района с просьбой не оставаться равнодушными к данной проблеме, оказывать всестороннюю помощь работникам милиции в выявлении неблагополучных семей, а также лиц, нуждающихся в принудительном лечении от алкоголизма и ограничении в дееспособности.

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