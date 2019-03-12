Внимание, розыск: следователи ищут очевидцев смертельного ДТП на трассе М5 в Минском районе

Следователи разыскивают свидетелей и очевидцев смертельного ДТП на трассе М5 в Минском районе, которые могут оказать содействие и помощь при расследовании уголовного дела.

Авария произошла 11 октября 2018 года, около 20.30. Как сообщили в СК, на 26-м километре трассы Минск — Гомель вблизи деревни Ксаверово в ДТП погиб 79-летний пешеход.

По данному факту в СК возбудили уголовное дело.

Следователи просят граждан, ставших очевидцами данного происшествия, сообщить имеющуюся у них информацию в Минский РОСК по телефону: 8 017 302-54-68.