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Внимание, розыск: следователи ищут очевидцев смертельного ДТП на трассе М5 в Минском районе
Следователи разыскивают свидетелей и очевидцев смертельного ДТП на трассе М5 в Минском районе, которые могут оказать содействие и помощь при расследовании уголовного дела.
Авария произошла 11 октября 2018 года, около 20.30. Как сообщили в СК, на 26-м километре трассы Минск — Гомель вблизи деревни Ксаверово в ДТП погиб 79-летний пешеход.
По данному факту в СК возбудили уголовное дело.
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Авария произошла 11 октября 2018 года, около 20.30, вблизи деревни Ксаверово.
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