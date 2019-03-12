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Чистите уши ватными палочками? У британца из-за этого развилось опасное заболевание

13.03.2019 12:39 — Разное | Tut.by  
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Британские отоларингологи описали уникальный случай: 31-летний здоровый мужчина чистил уши ватной палочкой, кусочек тампона застрял у него в ухе — и это привело к развитию некротического наружного отита, пишет Live Science. Опасное заболевание ведет к воспалению мягких тканей слухового прохода и может закончиться воспалением тканей мозга. 


Фото: Sharon McCutcheon, Unsplash.com

Мужчина жаловался на боль и выделения из уха, а попал в больницу после судорожных приступов. Инфекция не коснулась мозга, но вызвала неврологические симптомы. Доктора провели небольшую операцию (во время которой и обнаружился кусочек ваты, окруженный серой). Пациент находился в больнице около недели и еще два месяца после должен был принимать антибиотики, после чего проблем со слухом не стало. Но он все равно пообещал себе больше не пользоваться ватными палочками.

Между тем, американские отоларингологи давно советуют не чистить ушной проход ватными палочками или другими мелкими предметами. Да, когда мы достаем ватную палочку из глубины уха и видим на ней серу, то думаем, что вычистили уши — но на самом деле в этом действии больше вреда, чем пользы: мы только протолкнули ушную серу вглубь с риском повредить кожу наружного слухового прохода. 

Ватной палочкой можно очищать ушную раковину, а ушной проход справляется с очисткой самостоятельно, объясняет оториноларинголог клиники Мэйо Картик Балакришнан. Если же вы чувствуете, что у вас заложены уши, есть проблемы со слухом или дискомфорт в ухе, лучше обратиться к врачу.

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Британские отоларингологи описали уникальный случай: 31-летний здоровый мужчина чистил уши ватной палочкой, кусочек тампона застрял у него в ухе - и это привело к...
 
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