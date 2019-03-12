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Ниже среднего. Эксперты оценили качество жизни в Минске

13.03.2019 12:21 — Разное | Ежедневник  
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Ниже среднего. Эксперты оценили качество жизни в Минске

фото: karta-minska.nemiga.info

Международная консалтинговая компания Mercer составила рейтинг городов по качеству жизни. Минск занял в нем весьма скромное, 188-е место из 231.

На первом месте в рейтинге стоит Вена, на втором — Цюрих. Третью строку занимает Ванкувер. За ними следуют Мюнхен, Окленд, Дюссельдорф, Франкфурт, Копенгаген, Женева и Базель.

Москва заняла 167-е место. Минск – 188-е. Выше белорусской столицы в рейтинге также оказались Ереван (170), Алма-Аты (177), Тбилиси (187) и Киев (173).

Значительно обгоняют Минск в рейтинге Варшава, занявшая 82-е место, Таллин (86), Рига (90), Вильнюс (81).

Багдад оказался на последнем, 231-м месте. Также в десятку худших вошли Банги (ЦАР), Сана (Йемен), Порт-о-Пренс (Гаити), Хартум (Судан), Нджамена (Чад), Дамаск (Сирия), Браззавиль (Конго), Киншаса (Демократическая Республика Конго) и Конакри (Гвинея).

При составлении рейтинга учитывался комплекс факторов (уровень развития экономики, доступность жилья, инфраструктура для отдыха, развитие сферы услуг, транспорта, образования, медицины и др.).

На сайте компании указывается, что исследование Mercer помогает международным организациям назначать справедливые компенсации сотрудникам, работающим в той или иной стране.

 
Теги: Минск
 
 
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Международная консалтинговая компания Mercer составила рейтинг городов по качеству жизни. Минск занял в нем весьма скромное, 188-е место из 231.
 
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