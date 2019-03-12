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В районе произошел пожар

13.03.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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В районе произошел пожар

9 марта 2019 года в Шарковщинском районе произошел пожар в д. Подлипки Лужковского сельсовета. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления в надворной постройке.

Нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления достаточно частая причина пожаров в отопительный период.И те, кто не уделяет должное внимание состоянию печей и не находит время починить печное отопление, могут оказаться в чрезвычайной ситуации.

Что делать, чтобы предотвратить пожар? Не оставаться равнодушным к вопросам обеспечения безопасности. Особое внимание уделить печному отоплению, если вы – житель частного жилого сектора.

Каждую печь и дымоходы необходимо отремонтировать, проверить на наличие трещин и щелей, заделать их и побелить известковым раствором. Это делается для того, чтобы на белом фоне можно было вовремя заметить и устранить появляющиеся со временем трещины, ведь малейшая искра, которая вылетит наружу, может привести к пожару.

На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см. Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее два-три раза в день и не более чем по полтора часа. Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи. Золу, шлак, уголь следует удалять в специально отведенные для этого места. Не разрешается устройство таких мест сбора ближе 15 метров от сгораемых строений.

Запрещается также топить печь с открытыми дверцами топочника, которая в свою очередь должна иметь запорное устройство.

Позаботьтесь о безопасности престарелых родителей. Зачастую печные пожары происходят в тех домах, где живут пожилые люди. И причиной тому — не только нарушение правил пожарной безопасности и неосторожность из-за плохого зрения и памяти. В силу своего возраста, пожилые хозяева не могут побелить печь, залезть под потолок и заделать трещины в дымоходе, прочистить его, а позаботиться о них могут лишь их дети, которые не всегда находят время, чтобы приехать и помочь. Если ваши родители проживают в деревне, позаботьтесь об их безопасности: помогите им привести в порядок печь в доме и надворных постройках и установите в жилых комнатах автономные пожарные извещатели. Вспомните, как когда-то ваши родители оберегали вас от всяческих неприятностей и бед. Сейчас в помощи нуждаются они сами и на помощь взрослых детей надеются в первую очередь.

В. КУЖЕЛЬ, старший инспектор ИНиП Шарковщинского РОЧС

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