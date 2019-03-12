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ЕС увеличил черный список офшоров в три раза
Министры стран ЕС добавили 10 юрисдикций в список «налоговых гаваней», говорится в сообщении Еврокомиссии.
До сих пор в черный список офшоров входили Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго, а также Американские Виргинские Острова. Теперь в этот список добавлены Аруба, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Вануату, Доминиканская Республика, Маршалловы Острова, ОАЭ, Оман и Фиджи.
В 2018 г. Еврокомиссия оценила налоговую прозрачность 92 стран. Большинство из этих государств внесли изменения в законодательство. Теперь их налоговые режимы отвечают международным стандартам, уточняется в сообщении. Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго и Виргинские Острова с момента создания списка в 2017 г. не вносили никаких изменений в систему налогообложения. Остальные государства, попавшие в список, ранее взяли на себя обязательства внести изменения в сфере налогообложения, но не сделали этого. За невыполнение обещаний Еврокомиссия перенесла из «серого списка в черный».
ЕС включает в список офшоров страны и территории, законодательство которых позволяет уходить от уплаты налогов. Резиденты офшорных зон проходят усиленную финансовую проверку со стороны европейских регуляторов. Страна или территория исключается из списка, если приводит законодательство в соответствие с антиотмывочными нормами ЕС.
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Министры стран ЕС добавили 10 юрисдикций в список «налоговых гаваней», говорится в сообщении Еврокомиссии.
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