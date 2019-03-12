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Жалоба Генпрокурору: Имитация следствия представляет собой циничный фарс

13.03.2019 12:40 — Разное | Партизан  
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Направлена жалоба по поводу приостановления следствия в деле об исчезновении экс-главы МВД.


Олег Волчек, представитель Ольги Захаренко, направил жалобу по поводу приостановления предварительного следствия в деле об исчезновении ее мужа - бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко, пишет bydc.info.

В конце прошлого года расследование исчезновения в 1999 году политического оппонента Александра Лукашенко было в очередной раз приостановлено постановлением следователя Юрия Варавко «в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».  Какие следственные действия производились и производились ли за время, прошедшее с момента последнего возобновления следствия, потерпевшей – жене Юрия Захаренко – не известно.

В жалобе на имя Генерального прокурора Александра Конюка указано, что приостанавливать производство по делу нет никакой необходимости - лица, виновные в насильственном исчезновении фактически установлены, нужно заканчивать предварительное расследование, предъявлять им обвинение и направлять дело в суд.

Уже по результатам первоначальных оперативно-розыскных действий было установлено, что Юрий Захаренко, а также Виктор Гончар, Анатолий Красовский и Дмитрий Завадский стали жертвами спланированных насильственных действий со стороны хорошо организованной вооруженной группы с использованием автотранспортных средств. В причастности к организации похищений и возможной внесудебной казни Захаренко и других политиков подозреваются ныне действующие и бывшие ответственные должностные лица государства, которые всячески препятствовали установлению истины по делу.  

Обоснованность подозрений в причастности указанных лиц к совершению преступных деяний подкрепляется опубликованными в прессе документами, а также выводами, изложенными в Меморандуме специального докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы Христоса Пургуридеса «Пропавшие люди в Беларуси».

Тем не менее, следствие упорно скрывает от общественности и потерпевших  материалы расследования, отказываясь сообщить им и обществу, что конкретно сделано им за без малого двадцать лет  для проверки политической версии исчезновения  Юрия Захаренко и для привлечения к ответственности виновных в его похищении и, возможно, внесудебной казни лиц.


Несмотря на многочисленные просьбы, потерпевшие не смогли получить копии процессуальных документов; ни одно из их ходатайств, в частности о проверке версии о политических мотивах преступления, не были удовлетворены.

Родные и близкие Юрия Захаренко считают важным (и это нашло отражение в жалобе), чтобы предварительное расследование было возобновлено и в отношении Виктора Шеймана, Юрия Сивакова, Николая Васильченко, Дмитрия Павличенко и Владимира Наумова были возбуждены уголовные дела.

Это стало бы адекватным ответом Республики Беларусь на решение, принятое в 2017 году Комитетом по правам человека ООН по делу Ульяны Захаренко и Елены Захаренко против Республики Беларусь, согласно которому Республика Беларусь обязана: провести тщательное и эффективное расследование по утверждениям авторов и представить надлежащую информацию о результатах его расследований; если утверждения авторов подтвердятся, возбудить преследование против виновных, привлечь их к суду и наказать; предоставить авторам надлежащую компенсацию за нарушения, от которых они пострадали.

 
 
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Направлена жалоба по поводу приостановления следствия в деле об исчезновении экс-главы МВД.
 
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