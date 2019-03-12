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Адвокат «тунеядцев»: Давайте покажем, что нас много

13.03.2019 12:35 — Разное | Партизан  
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Леонид Судаленко обратился к белорусам.



Первый так называемый «тунеядский» суд 2019 года пройдет в ближайшее время в городе над Сожем. «Гомельская весна» опубликовала по этому поводу видеообращение правого инспектора профсоюза РЭП по Гомельской области, известного «адвоката тунеядцев» Леонида Судаленко:

«15 марта в 14:30 состоится предварительное слушание дела в суде Железнодорожного района Гомеля по иску Марии Тарасенко, которую власти считают «незанятной в экономике». Мы поддерживаем Марию в ее борьбе за собственные права.

Поэтому я, правозащитник Леонид Судаленко, призываю всех к солидарности! Приходите в суд, давайте покажем, что нас много!».

 
Теги: Гомель
 
 
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Леонид Судаленко обратился к белорусам.
 
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