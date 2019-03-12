Адвокат «тунеядцев»: Давайте покажем, что нас много









«Гомельская весна» опубликовала по этому поводу видеообращение правого инспектора профсоюза РЭП по Гомельской области, известного «адвоката тунеядцев» Леонида Судаленко: Первый так называемый «тунеядский» суд 2019 года пройдет в ближайшее время в городе над Сожем.опубликовала по этому поводу видеообращение правого инспектора профсоюза РЭП по Гомельской области, известного «адвоката тунеядцев» Леонида Судаленко:





«15 марта в 14:30 состоится предварительное слушание дела в суде Железнодорожного района Гомеля по иску Марии Тарасенко, которую власти считают «незанятной в экономике». Мы поддерживаем Марию в ее борьбе за собственные права.





Поэтому я, правозащитник Леонид Судаленко, призываю всех к солидарности! Приходите в суд, давайте покажем, что нас много!».