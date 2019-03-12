МАЗ начал полевые испытания своего капотного автомобиля

Как сообщалось ранее, уже на следующей гонке «Дакар-2020» команда планирует выступать на новом автомобиле. «В следующей гонке на «Дакаре» мы планируем выступить на грузовике МАЗ с капотом. Это будет абсолютно новый автомобиль, с новыми узлами. У нас есть год, чтобы все протестировать и попробовать модифицированный МАЗ в других гонках», - рассказал Сергей Вязович после возвращения с ралли «Дакар-2019».





Новый спортивный грузовик мощностью 960 л.с. был представлен в декабре 2018 г. Как сообщала пресс-служба предприятия, спортивный грузовик МАЗ-6440RR взял лучшее от трех автомобилей. Шасси досталось от машины МАЗ-5309RR, большая кабина – от серийного МАЗ-5440, а капот – от тягача МАЗ-6440PA. Новинка получила обновленную платформу, которая для большей легкости обшита сэндвич-панелями из стеклопластика.





Грузовик, прежде всего, отличает капотная компоновка. Смещение кабины в центральную часть позволило улучшить развесовку автомобиля, разгрузить передний мост и снизить нагрузки на экипаж. Тем самым пилоту станет проще управлять автомобилем, а гонщики будут испытывать меньшие вибрации, что позволит беречь силы на важных спецучастках.