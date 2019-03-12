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О тревожных звоночках в экономике: «Мы опять зависим от всех ветров»

13.03.2019 12:33 — Разное | Партизан  
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Доктор экономических наук Борис Желиба – о том, чего белорусским властям стоит опасаться в год, когда пройдут выборы.

Если верить словам Лидии Ермошиной, уже в декабре этого года в Беларуси состоятся либо президентские, либо парламентские выборы.

На этом фоне белорусские власти, очевидно, обеспокоены положением дел в экономике Беларуси: об этом на совещании по информационной (!) безопасности заявил сам Александр Лукашенко.

– Будет экономика – будет все: и безопасность, и кибербезопасность, и в СМИ будет безопасность. Если не будет экономики, никакая информационная безопасность, концепции, законы, драконовские методы, палочная дисциплина не помогут, – подчеркнул глава Беларуси.

При этом в том числе январские данные Белстата дают некоторые основания для опасения.

По мнению доктора экономических наук Бориса Желибы, пока рано бить тревогу из-за низких январских показателей.

– В последнее время по экспорту особо ничего не изменилось, – сказал он в экспресс-комментарии для «Салiдарнасцi». – Наши основные продукты, которыми мы торгуем – это нефтепродукты, калийные удобрения и мясо-молочная продукция, как были, так и остались.

Причина здесь другая: дело в том, что в первые месяцы прошлого года экспорт очень сильно подпрыгнул. Тогда сложились благоприятные условия. А сейчас та высокая «база» определяет невысокие проценты в этом году – сейчас уже такого подскока нет.


Тем не менее, по мнению экономиста, существуют реальные экономические угрозы, которые могут помешать власти в предвыборный год:

– Опасаться нужно того, что и всегда: наша экономика остается открытой, у нас на экспорт завязана большая часть ВВП. И, к сожалению, вектор нашего экспорта не поменялся. Все, в основном, идет в Россию. И если там нашу продукцию покупают, то мы живем. А если нет, то наступают проблемы с валютной выручкой, инфляцией и девальвацией.

А в этом году перспективы не очень радужные, потому что Россию ждут новые американские санкции, довольно жесткие, которые будут на нее давить. Так что, есть опасения, что российский рынок в очередной раз может скукожиться – и в меньших объемах будут покупать нашу продукцию.

А если ситуация в экономике России ухудшится, то может сократиться еще больше та поддержка, которая оказывается Беларуси в виде кредитов и дешевых энергоресурсов.

Мы опять зависим от всех ветров. И, в первую очередь, восточного, – подчеркивает Борис Желиба.

 
 
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Доктор экономических наук Борис Желиба – о том, чего белорусским властям стоит опасаться в год, когда пройдут выборы.
 
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