Юрий Пунтус: возглавлять БФФ должен человек из футбола. Это самое главное

"Беларусь 5". Интервью состоялось еще до самоотвода генсека федерации Юрия Вергейчика. Беседа с наставником была показана в программе "Спорт-кадр" на каналеИнтервью состоялось еще до самоотвода генсека федерации Юрия Вергейчика.





- Кто должен быть в федерации? Это должен быть человек однозначно из футбола?





- Наверное, да. Это самое главное. Человек, который будет продвигать наш футбол. Белорусский футбол не слабый, но нужно начать с фундамента. Нужны государственные программы по поднятию детско-юношеского футбола. Нужно поднимать инфраструктуру чемпионата, и тогда такие команды, как БАТЭ и "Шахтер", у нас не будут в единственном числе.



