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Юрий Пунтус: возглавлять БФФ должен человек из футбола. Это самое главное

13.03.2019 12:22 — Разное | Партизан  
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Главный тренер "Белшины" Юрий Пунтус высказался по вопросу, кто должен занять место нового главы БФФ.

Беседа с наставником была показана в программе "Спорт-кадр" на канале "Беларусь 5". Интервью состоялось еще до самоотвода генсека федерации Юрия Вергейчика. 

- Кто должен быть в федерации? Это должен быть человек однозначно из футбола?

- Наверное, да. Это самое главное. Человек, который будет продвигать наш футбол. Белорусский футбол не слабый, но нужно начать с фундамента. Нужны государственные программы по поднятию детско-юношеского футбола. Нужно поднимать инфраструктуру чемпионата, и тогда такие команды, как БАТЭ и "Шахтер", у нас не будут в единственном числе.


 
 
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Главный тренер "Белшины" Юрий Пунтус высказался по вопросу, кто должен занять место нового главы БФФ.
 
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