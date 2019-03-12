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Юрий Пунтус: возглавлять БФФ должен человек из футбола. Это самое главное
Главный тренер "Белшины" Юрий Пунтус высказался по вопросу, кто должен занять место нового главы БФФ.
Беседа с наставником была показана в программе "Спорт-кадр" на канале
- Кто должен быть в федерации? Это должен быть человек однозначно из футбола?
- Наверное, да. Это самое главное. Человек, который будет продвигать наш футбол. Белорусский футбол не слабый, но нужно начать с фундамента. Нужны государственные программы по поднятию детско-юношеского футбола. Нужно поднимать инфраструктуру чемпионата, и тогда такие команды, как БАТЭ и "Шахтер", у нас не будут в единственном числе.
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Главный тренер "Белшины" Юрий Пунтус высказался по вопросу, кто должен занять место нового главы БФФ.
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