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Собирают подписи. Жители Слонима хотят переименовать площадь Ленина

13.03.2019 12:17 — Разное | Партизан  
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Группа жителей Слонима хочет, чтобы в их городе площадь Ленина переименовали в Театральную.

Инициативные граждане подготовили обращение в Слонимский райисполком и Слонимский районный Совет депутатов. После сбора подписей обращение будет направлено в адрес властей. Об этом пишет «Рацыя».

Такая инициатива связана с тем, что в Слониме в этом году пройдёт республиканский Праздник белорусской письменности и печати. Местные жители считают: никакого отношения Ленин к истории Слонима и Беларуси в целом не имеет. Тем более к дате проведения праздника на местной площади Ленина хотят установить памятник Льву Сапеге — бывшему слонимскому старосте.
 
Во времена Льва Сапеги в Слониме при храмах действовали театры. А потом Михаил Казимир Огинский Дворец Сапеги переоборудовал под свой театр. Эти традиции продолжаются: сейчас в центре Слонима работает драматический театр. По этой причине слонимцы убеждены, что площадь Ленина «просится» стать Театральной. А автобусная остановка, если её тоже переименуют, будет своеобразной рекламой театра, а сама площадь — визитной карточкой Слонима.

В своём обращении жители делают акцент на том, что переименование площади не требует затрат. У властей Слонима уже есть такая практика. Например, в городе была переименована площадь Горького в площадь Льва Сапеги, а улицу Энгельса — в улицу Оперного. Всё прошло удачно.

«Это будет способствовать развитию туристического потенциала нашего города и принесёт пользу всем жителям Слонима», — написано в обращении.

 
 
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Группа жителей Слонима хочет, чтобы в их городе площадь Ленина переименовали в Театральную.
 
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