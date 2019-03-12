Собирают подписи. Жители Слонима хотят переименовать площадь Ленина

«Рацыя» . Инициативные граждане подготовили обращение в Слонимский райисполком и Слонимский районный Совет депутатов. После сбора подписей обращение будет направлено в адрес властей. Об этом пишет





Такая инициатива связана с тем, что в Слониме в этом году пройдёт республиканский Праздник белорусской письменности и печати. Местные жители считают: никакого отношения Ленин к истории Слонима и Беларуси в целом не имеет. Тем более к дате проведения праздника на местной площади Ленина хотят установить памятник Льву Сапеге — бывшему слонимскому старосте.

Во времена Льва Сапеги в Слониме при храмах действовали театры. А потом Михаил Казимир Огинский Дворец Сапеги переоборудовал под свой театр. Эти традиции продолжаются: сейчас в центре Слонима работает драматический театр. По этой причине слонимцы убеждены, что площадь Ленина «просится» стать Театральной. А автобусная остановка, если её тоже переименуют, будет своеобразной рекламой театра, а сама площадь — визитной карточкой Слонима.





В своём обращении жители делают акцент на том, что переименование площади не требует затрат. У властей Слонима уже есть такая практика. Например, в городе была переименована площадь Горького в площадь Льва Сапеги, а улицу Энгельса — в улицу Оперного. Всё прошло удачно.





«Это будет способствовать развитию туристического потенциала нашего города и принесёт пользу всем жителям Слонима», — написано в обращении.