Жизнь без барьеров. Что нового в законодательстве для людей с инвалидностью

К Конвенции ООН о правах инвалидов Беларусь присоединилась еще в 2015 году. Это означает, что мы взяли на себя обязательства создавать равные условия для людей с ограниченными возможностями. Определенные шаги уже сделаны. Но о полном достижении равных прав говорить пока рано.

Ждать ли кардинальных изменений по отношению к людям с инвалидностью? Какие нововведения и гарантии появятся на законодательной уровне?

Об этом рассказали разработчики нормативного правового акта на заседании круглого стола в республиканском общественном объединении «Белая Русь».

Заместитель министра труда и социальной защиты Александр РУМАК отметил, что к подготовке проекта Закона «О правах инвалидов и их социальной интеграции», кроме специалистов органов госуправления, подключились представители объединений инвалидов. Нормативно-правовой акт заменит два существующих закона - «О социальной защите инвалидов в Беларуси» и «О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов». Помимо действующих норм, он будет включать нововведения, направленные в большей степени на создание условий полного и независимого вовлечения людей с инвалидностью в жизнь общества. «Наша цель - убрать барьеры для всех социально уязвимых категорий граждан», - подчеркнул Александр Румак.

Право на труд

Особое внимание в документе уделено вопросам трудоустройства. Около 200 тыс. человек с инвалидностью находятся в трудоспособном возрасте. Чуть более половины из них по состоянию здоровья могут трудиться, но в действительности работают только около 60% таких людей. Чтобы человек мог себя реализовать, в новом законе предусматриваются определенные механизмы понуждения организаций к отказу от барьеров. В их числе - квотирование рабочих мест. То есть предприятию исходя из численности работников будет доводиться квота на трудоустройство инвалидов.

Право на помощь

Второй важный момент, который нашел отражение в законе, заключается в помощи человеку, получившему инвалидность, по выстраиванию жизненного пути. «Кто-то, конечно, нуждается в социальных услугах, но есть и те, кто способен продолжать вести активную деятельность. И мы заложили определенные механизмы социальной реабилитации таких граждан, взаимодействия социальных служб с медико-реабилитационными экспертными комиссиями (МРЭК)», - пояснил Александр Румак. Планируется введение двух программ реабилитации и абилитации - для взрослых и детей.

Персональный подход

Изменения произойдут также в работе МРЭК. Предусмотрено формирование межведомственной персонифицированной базы данных по учету инвалидов, которая будет содержать сведения о группе инвалидности, степени утраты здоровья, профессиональной или общей трудоспособности, ограничении жизнедеятельности, причине, сроках и дате установления инвалидности, индивидуальных реабилитационных мероприятиях. Расширен перечень лиц, которые могут привлекаться к работе МРЭК. В него включены врачи, специалисты по социальной работе, представители комитетов по труду, занятости и социальной защите областных и Минского городского исполнительных комитетов, управлений местных администраций. Закреплено право граждан или законных представителей отказаться от направления на медико-социальную экспертизу, за исключением периода временной нетрудоспособности. Указан порядок отказа, который оформляется записью в медицинских документах. Причем этот шаг в последующем не лишает гражданина права повторно обратиться по вопросу установления инвалидности. Все его права сохраняются.

Гарантии - для всех

Лицам в возрасте старше 18 лет, которые признаются инвалидами, будет установлено несколько групп инвалидности, детям - I-IV степени утраты здоровья, указаны перечни причин инвалидности. Раньше в законодательстве это не прописывалось четко. Также указан перечень дополнений к экспертному решению в отношении инвалидов с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и с интеллектуальными нарушениями, который расширен по предложению людей с инвалидностью. Предусмотрено при необходимости в последующем введение иных дополнений, чтобы обеспечить права и гарантии другим категориям граждан. Определены сроки установления групп инвалидности у ребенка-инвалида (сейчас они прописаны только в постановлении Минздрава). Сами сроки остались прежними, только уточнены критерии установления инвалидности без указания сроков переосвидетельствования.

Определены и условия переосвидетельствования инвалидов ранее установленного срока действия заключения МРЭК или в тех случаях, когда инвалидность устанавливается без срока переосвидетельствования. Это будет осуществляться только на основании заявления человека с инвалидностью или его законного представителя в письменной форме, которое представляется в медицинское учреждение. Введена статья, которая касается содержания реабилитации и абилитации инвалидов и включает такие направления, как реконструктивная хирургия, протезирование, ортезирование, санаторно-курортное лечение, профессиональная подготовка и переподготовка, повышение квалификации и др.

Определены структура индивидуальных реабилитационных программ, порядок их оформления. Программы должны содержать общие данные, информацию об условиях и характере труда, требования к организации специальных условий для получения образования, для труда инвалидов. Специалисты МРЭК устанавливают нуждаемость в различных разделах реабилитации и определяют исполнителей, сроки по каждому из них.

Также предусмотрено создание центров реабилитации и абилитации инвалидов на республиканском и местном уровнях. Будут вводиться новые понятия: «дискриминация по признаку инвалидности», «абилитация», «разумное приспособление», «универсальный дизайн», а также совершенствоваться существующие нормы, гарантирующие оказание помощи и поддержки в чрезвычайных ситуациях инвалидам с учетом их индивидуальных потребностей.

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Быть как все. И лучше

В проекте закона придается особое значение праву лиц с инвалидностью на получение образования, вводится принцип инклюзии, определены концептуальные подходы к подготовке кадров, содержанию учебных программ, созданию безбарьерной среды. Предлагается внедрить услугу персонального ассистента для инвалида, которая закрепит имеющуюся практику помощи по сопровождению, услуги личного переводчика жестового языка. Александр Румак уверен, что мотивация к получению новых знаний у молодых людей с инвалидностью зачастую на порядок выше, чем у обычных ребят. Они могут многого добиться, если создать условия для их самореализации. Содействовать социальной интеграции инвалидов могут общественные организации, оказывая различные услуги на условиях государственно-частного партнерства.