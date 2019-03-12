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Авария в Ляховичах: водитель скрылся с места ДТП
13.03.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
13 марта в 2 часа ночи в Ляховичах по улице Юбилейной микроавтобус Фольксваген съехал с дороги в кювет. Водитель с места ДТП скрылся, бросив транспортное средство.
Проводится проверка.
Александр АНИКЕВИЧ, старший госавтоинспектор ОГАИ
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13 марта в 2 часа ночи в Ляховичах по улице Юбилейной микроавтобус Фольксваген съехал с дороги в кювет. Водитель с места ДТП скрылся, бросив транспортное...
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