|
Врачей «скорой» на вызове самих пришлось спасать — они застряли в лифте
13.03.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Бригада интенсивной терапии г. Барановичи уже спускалась от пациента, когда внезапно лифт стало сильно трясти и он застрял.
Фото: архив Intex-press
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бригада интенсивной терапии г. Барановичи уже спускалась от пациента, когда внезапно лифт стало сильно трясти и он застрял. Фото: архив Intex-press Вызов из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)