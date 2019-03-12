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Как дела на строительстве фонтана на ул. Советской у кинотеатра Беларусь?
13.03.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Кажется, что работа тут замерла, и долгое время ничего не меняется, но это далеко не так.
Верхняя часть (визуальная) - это лишь вершина пирога (или айсберга, как хотите). Фонтан хорошо будет работать тогда, когда качественно и в соответствии с проектом подведены и оборудованы коммуникации. Львиная часть работ, связанных с обустройством фонтана - это именно инженерные сооружения, и большая их часть уже завершена.
Сумма, потраченная на возведение фонтана, не озвучивается. Часть денег (большую) выделил бюджет, часть согласились вложить меценаты и предприятия города.
Как известно, это будет не просто фонтан - а мультимедийная композиция из света и воды. Предполагается, что будет разработано приложение, пользуясь которым любой желающий сможет "заказать" исполнение той или иной композиции, которую будут сопровождать особенные излияния.
Таким образом, гуляя с девушкой по Советской, можно будет сделать оригинальный подарок, к примеру, либо удивить своих гостей, а может быть это станет "фишкой" для молодожёнов.
Услуга будет платной, и по всей видимости, деньги пойдут на обслуживание новой городской достопримечательности.
Заработает фонтан уже в этом году. Так что не стоит переживать, процесс строительства идёт.
А это историческое фото, автор - Юрий Макарчук. Может быть всё опять вернётся?
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Кажется, что работа тут замерла, и долгое время ничего не меняется, но это далеко не так. Верхняя часть (визуальная) - это лишь вершина пирога (или айсберга, как...
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