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Без усов и юбок. Четверть белорусов сталкиваются на работе с придирками к внешнему виду

13.03.2019 13:24 — Разное | Tut.by  
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Четверть белорусов сталкиваются на работе с необоснованными требованиями к внешнему виду, свидетельствуют результаты проведенного в 2018 году социологического исследования по вопросам гендерной дискриминации на рынке труда, сообщает международное общественное объединение "Гендерные перспективы".


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

С дискриминацией по внешнему виду сталкиваются 28,6% мужчин и 27,1% женщин, отмечается в исследовании. Наиболее часто в подобные ситуации попадают работники бюджетного и госсектора, сферы торговли и услуг, транспортной и даже IT-отрасли. На первом месте в списке дискриминирующих условий для мужчин — необходимость носить строгий костюм вне зависимости от погодных условий и наличия контакта с клиентами. Об этом заявили 13,9% респондентов. На втором месте — запрет на ношение усов, бороды (7,4%). Самые распространенные требования к внешнему виду женщин — требование носить платья, юбки (9,4%) и запрет на татуировки (7,7%).

При этом, отмечают исследователи, смиряются с ситуацией 62,2% сотрудников (68,5% женщин и 56% мужчин), хотели бы отстоять свои права, но не реализуют свои намерения — 20,1%, что-либо предпринимают только 17,7%.

Как отметила, комментируя результаты исследования, глава правления МОО "Гендерные перспективы", член Национального совета по гендерной политике при Совмине Ирина Альховка, предубеждения и предвзятое отношение к внешнему виду работников распространены наряду с гендерными и возрастными стереотипами.

"На первый взгляд, они кажутся безобидными, но могут оказать значительное негативное влияние на то, как женщины и мужчины могут реализовать себя в трудовой деятельности, — сказала она. — Неоправданные требования к дресс-коду работников мешают им быть профессионалами, потому что на первый план выходят одежда и внешность, а не компетенции. Сексуализированный дресс-код, так же как и сексизм в рекламе, объективирует работающих женщин и отвлекает от профессиональных обязанностей".

По мнению Альховки, дресс-код оправдан в случаях, когда он обеспечивает безопасность работников и способствует выполнению ими должностных обязанностей: спецодежда и обувь для защиты от погоды и вредных условий труда, головные уборы, перчатки, халаты и тому подобное для безопасности, а также фирменный стиль в целях подчеркнуть профессиональные традиции той или иной сферы занятости.

"Например, ношение халата и шапочки оправдано для поваров, потому что обеспечивают нужную гигиену в приготовлении еды, одежда врачей также очень важна для удобства и безопасности — и пациентов, и самих медработников. А вот требования носить туфли на высоком каблуке или делать яркий макияж для продавщиц или работниц салонов красоты, офисов — нет. Дресс-код должен учитывать не только желания и вкусы нанимателей, но и потребности работников, их права. Не должно быть надуманных, а иногда и вовсе абсурдных требований, которые порой наносят прямой вред репутации и здоровью работников", — подчеркнула руководитель организации.

Вопросы дресс­-кода нужно обсуждать с профсоюзами, в рамках коллективных договоров, с руководством напрямую, советует Альховка. "А если ваши аргументы не будут услышаны, то, возможно, стоит подумать, как подключить к этому вопросу юристов, специализирующихся на трудовом праве", — сказала она.

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С дискриминацией по внешнему виду сталкиваются 28,6% мужчин и 27,1% женщин, отмечается в исследовании.
 
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