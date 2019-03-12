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Следователи установили скорость машины вратаря ФК "Витебск" в момент ДТП

13.03.2019 13:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Следователи установили скорость машины вратаря ФК "Витебск" в момент ДТП
УСК по Витебской области


Следователи УСК по Витебской области установили скорость движения автомобиля вратаря футбольного клуба "Витебск" Андрея Щербакова в момент ДТП в Толочинском районе. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления Следственного комитета по Витебской области Владимир Шалухин, передает БЕЛТА.

"Дело еще находится в производстве. В настоящее время следователям удалось установить скорость движения автомобиля в момент ДТП, которым управлял вратарь ФК "Витебск". Она составила 113 км/ч, но футболист не нарушал скоростной режим, потому что на том участке трассы М1 легковым транспортным средствам разрешено двигаться со скоростью 120 км/ч. Также установлена скорость эвакуатора, с которым столкнулась легковушка, - 60 км/ч", - отметил начальник управления СК по Витебской области.

Следователи установили скорость машины вратаря ФК "Витебск" в момент ДТП В Толочинском районе в ДТП погиб вратарь ФК «Витебск»

По его словам, благодаря записи видеорегистратора машины Щербакова известно, что ему никто не мешал управлять авто. На участке дороги находился временный предупреждающий дорожный знак "Гололедица", снежных заносов и переметов на участке дороги не было. "Расследование уголовного дела будет завершено в ближайшее время", - добавил Владимир Шалухин.

Как сообщалось, авария произошла вечером 17 декабря 2018 года на 543-м км трассы М1. Автомобиль Kia, в котором ехал футболист со своей семьей, занесло. Машина вылетела на встречную полосу и врезалась в эвакуатор Mercedes. В результате ДТП водитель, его жена и их шестилетний сын скончались на месте. Младший сын футболиста в момент столкновения находился в детском кресле, что спасло трехлетнему мальчику жизнь.

Источник: БЕЛТА.
 

 
Теги: Витебск
 
 
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