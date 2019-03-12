В Минске девочка перебегала дорогу на красный, чтобы успеть на троллейбус, и попала под машину

Школьница спешила на троллейбус и попала под колеса автомобиля в столице. Об этом сообщили в ГАИ УВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ Минска

По информации инспекторов, авария произошла 13 марта, в 07.40, во Фрунзенском районе столицы. Водитель Nissan ехал по улице Одинцова со стороны улицы Якубовского в направлении улицы Тимошенко и совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП девочка получила травмы и была госпитализирована. Предварительно ей диагностировали травмы легкой степени тяжести. По словам пострадавшей, она побежала через дорогу, потому что хотела успеть на троллейбус, который ожидал на остановке.