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В Минске девочка перебегала дорогу на красный, чтобы успеть на троллейбус, и попала под машину
Школьница спешила на троллейбус и попала под колеса автомобиля в столице. Об этом сообщили в ГАИ УВД Мингорисполкома.
По информации инспекторов, авария произошла 13 марта, в 07.40, во Фрунзенском районе столицы. Водитель Nissan ехал по улице Одинцова со стороны улицы Якубовского в направлении улицы Тимошенко и совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП девочка получила травмы и была госпитализирована. Предварительно ей диагностировали травмы легкой степени тяжести. По словам пострадавшей, она побежала через дорогу, потому что хотела успеть на троллейбус, который ожидал на остановке.
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В результате ДТП девочка получила травмы и была госпитализирована.
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