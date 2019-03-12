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«Волшебное» средство. Какое удобрение поможет получить «небывалый» урожай

13.03.2019 13:36 — Разное | Аргументы и факты  
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«Волшебное» средство. Какое удобрение поможет получить «небывалый» урожай
Игорь Костин / РИА Новости

Владимира удивила подпись одного из экс­пертов, расхваливающего этот товар, потому что принадлежала она... его любимому музыканту из Германии.

Мы внимательно рассмотрели эту рекламу с точки зрения биологии и а­грономии и нашли много забавного. Прежде всего — эксперты. Один называет себя агрАномом (именно так — через «А»), про другого моложавого мужчину лет 40 сообщается, что он имеет стаж агрономической работы... 32 года. Он трудился с 8 лет?

«Волшебное» средство. Какое удобрение поможет получить «небывалый» урожай Как применять золу на приусадебном участке?

Но что же само удобрение? Оно, как и другие разновидности «чудес», продаётся с потрясающей скидкой — 149RUR вместо 1980! Как бы спросил известный сатирик: «Это за килограмм или за весь мешок?» Увы, вес товара в рекламе не указан. Но 149RUR. за килограмм удобрения — это дорого, а за 1980RUR даже оборачиваться не стоит, потому что дешевле сразу купить фрукты-овощи, минуя стадию выращивания.

Свойства этого чудесного средства и вовсе фантастические. Конский навоз, который входит в его состав, оказывается, «насыщает землю большим количеством углекислого газа» (наверное, специально, чтобы корни задохнулись). А «азотобактерии делают стенки растения твёрдыми». Надо вообще повнимательнее рассмотреть эти самые растения — может, у них кроме стенок найдутся ещё и пол с потолком? И тоже твёрдые.

«Волшебное» средство. Какое удобрение поможет получить «небывалый» урожай
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Продавцы на полном серьёзе убеждают покупателей, что пестициды «избавляют от сорняков злаковые и овощные культуры», а ядохимикаты «отлично убивают вредителей и сорняки». Хотя даже начинающие садоводы знают, что это слова-синонимы.

С математикой тоже не всё ладно. Ну никак нельзя собрать в 2 раза больше плодов, если благодаря чудо-удобрению урожайность увеличилась на 50%.

 
 
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Наш читатель Владимир Паухов прислал ссылку на необычную рекламу очередного «чуда». На этот раз чудо-удобрения, которое, по заверениям продавцов, увеличивает...
 
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