|
В Крупской галерее открылась выставка "Лекарство от меланхолии"
В Крупской художественной галерее имени Бориса Аракчеева открылась персональная выставка молодой художницы из Минска Христины Высоцкой "Лекарство от меланхолии". Это размышление художника о красоте ускользающих моментов и "не случайности" случайных событий,
Христина Высоцкая работает в художественном текстиле – в одном из самых теплых и созидательных направлений декоративно-прикладного искусства. В нём заключены огромные формально-пластические, колористические и технические возможности. Автор раскрывает образы повседневности в произведениях текстильной скульптуры, батика, гобелена, цифровой печати по ткани и живописи. Выставка продлится до 6 апреля 2019 г.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Крупской художественной галерее имени Бориса Аракчеева открылась персональная выставка молодой художницы из Минска Христины Высоцкой "Лекарство от...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)