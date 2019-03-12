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В Крупской галерее открылась выставка "Лекарство от меланхолии"

13.03.2019 13:33 — Разное | Интерфакс  
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В Крупской художественной галерее имени Бориса Аракчеева открылась персональная выставка  молодой художницы из Минска Христины Высоцкой "Лекарство от меланхолии". Это размышление художника о красоте ускользающих моментов и "не случайности" случайных событий, сообщает "Крупскі веснік" со ссылкой на научного сотрудника Крупской художественной галереи Христину Жукову.

В Крупской галерее открылась выставка "Лекарство от меланхолии"
Выставка "Лекарство от меланхолии" – это своеобразный "сборник" произведений, отражающих рефлексию на происходящее во внешнем и внутреннем мире автора. По мнению Христины, искусство – это всегда "лекарство", как для художника, так и для зрителя. Через произведение устанавливается особая связь между зрителем и автором, в результате чего происходит обмен энергией.

Христина Высоцкая работает в художественном текстиле – в одном из самых теплых и созидательных направлений декоративно-прикладного искусства. В нём заключены огромные формально-пластические, колористические и технические возможности. Автор раскрывает образы повседневности в произведениях текстильной скульптуры, батика, гобелена, цифровой печати по ткани и живописи. Выставка продлится до 6 апреля 2019 г.

 
Теги: Минск
 
 
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В Крупской художественной галерее имени Бориса Аракчеева открылась персональная выставка  молодой художницы из Минска Христины Высоцкой "Лекарство от...
 
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