В Крупской художественной галерее имени Бориса Аракчеева открылась персональная выставка молодой художницы из Минска Христины Высоцкой "Лекарство от меланхолии". Это размышление художника о красоте ускользающих моментов и "не случайности" случайных событий, сообщает "Крупскі веснік" со ссылкой на научного сотрудника Крупской художественной галереи Христину Жукову.



Выставка "Лекарство от меланхолии" – это своеобразный "сборник" произведений, отражающих рефлексию на происходящее во внешнем и внутреннем мире автора. По мнению Христины, искусство – это всегда "лекарство", как для художника, так и для зрителя. Через произведение устанавливается особая связь между зрителем и автором, в результате чего происходит обмен энергией.

Христина Высоцкая работает в художественном текстиле – в одном из самых теплых и созидательных направлений декоративно-прикладного искусства. В нём заключены огромные формально-пластические, колористические и технические возможности. Автор раскрывает образы повседневности в произведениях текстильной скульптуры, батика, гобелена, цифровой печати по ткани и живописи. Выставка продлится до 6 апреля 2019 г.