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Беларусь и Россия хотят активизировать работу в сфере информационной безопасности

13.03.2019 13:19 — Разное | Интерфакс  
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 Беларусь и Россия намерены активизировать совместные усилия в сфере обеспечения информационной безопасности, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов перед началом белорусско-российских межведомственных консультаций по вопросам международной информационной безопасности.

"Мы сегодня собрались, чтобы придать работе в рамках соглашения новый импульс. Наша работа будет нацелена на то, чтобы обеспечить спокойные условия для жизни граждан", - цитирует О.Храмова госагентство "БелТА".

По его словам, вопросы информационной безопасности в современных условиях являются одними из самых основополагающих в жизни человечества и каждого из народов. В Беларуси и России эти вопросы давно находятся в центре внимания государственных структур, действует межправительственное соглашение в области обеспечения информационной безопасности, добавил О.Храмов.

При этом заместитель секретаря Совбеза подчеркнул, что тема информационной безопасности все чаще звучит и на международном уровне. "Есть четкое решение в рамках ОДКБ, приняты две резолюции на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН по инициативе России и при прямой поддержке Беларуси. Эти международные акты направлены на то, чтобы окончательно завершить процесс международного правового регулирования тем, связанных с существованием виртуальной реальности, с ответственностью государств в этой связи. Одна из резолюций касается противодействия и борьбы с преступностью в этой сфере", - сказал он.

Кроме того О.Храмов сообщил, что дополнительным поводом для обсуждения станет решение Беларуси принять Концепцию информационной безопасности.

 
 
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 Беларусь и Россия намерены активизировать совместные усилия в сфере обеспечения информационной безопасности, заявил заместитель секретаря Совета безопасности...
 
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